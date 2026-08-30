Un enfant de 12 ans a-t-il été tué à cause de « Squid Game » ?

·1·Monde
Un enfant de 12 ans a-t-il été tué à cause de « Squid Game » ?

Un écolier de 12 ans est décédé dans le district urbain d'Orekhovo-Zuyevo, dans la région de Moscou. Deux lycéennes de 15 et 16 ans, suspectées du crime, ont été arrêtées, selon le média Meduza.

Il a été révélé que l'enfant de 12 ans avait disparu le 26 août dans le village de Kabanovo. Des bénévoles ont participé aux recherches. Un jour plus tard, le corps de l'enfant a été retrouvé dans un bâtiment abandonné. Les enquêteurs ont ouvert une affaire pour meurtre.

Peu après, deux filles locales de 15 et 16 ans ont été appréhendées comme suspectes. Selon des sources proches des forces de l'ordre citées par les médias et les chaînes Telegram, les filles auraient planifié le crime à l'avance. Elles auraient préparé le matériel nécessaire et approché l'enfant en se faisant passer pour une voisine du village.

Selon les hypothèses, le jour de la disparition, les filles ont invité l'enfant à se promener et l'ont emmené dans le bâtiment abandonné. Une source policière du journal Komsomolskaya Pravda a indiqué que les filles voulaient « voir comment les gens meurent ».

Certaines sources ont écrit que le crime avait été filmé sur un téléphone et qu'il était lié à un « défi vidéo ». Selon une autre version, les suspectes n'auraient pas pris leurs téléphones pour ne laisser aucune trace. Après le crime, elles sont rentrées chez elles.

La version liée à « Squid Game »

Portrait d'une femme et d'un enfant en forêt, et d'un enfant en plein air.

La mère de l'enfant décédé, Irina, a déclaré dans une interview au média msk1 que les suspectes pourraient avoir planifié d'autres crimes.

Selon elle, l'une des pistes d'enquête suggère que les filles auraient agi sous l'influence de la célèbre série sud-coréenne « Squid Game » .

Dans la série, les personnages participent à des jeux brutaux pour leur survie. La mère a affirmé que les enquêteurs sont arrivés à cette conclusion après avoir trouvé des affiches des personnages de la série dans la chambre de l'une des suspectes et des scènes de violence de la série sur son compte TikTok.

Un habitant du village a décrit les filles au média msk1 comme étant calmes et non conflictuelles. Il a précisé que les deux adolescentes étaient très proches et passaient beaucoup de temps ensemble.

Des informations ont également circulé sur la découverte d'une liste de 50 personnes, incluant l'enfant décédé, parmi les suspectes. Cependant, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée.

Que disent les suspectes lors de l'interrogatoire ?

Une source proche des forces de l'ordre (REN) a également diffusé des informations sur les déclarations des suspectes lors de l'interrogatoire.

Selon cette source, l'une des filles a avoué s'intéresser depuis longtemps au sang et à la mort humaine. L'autre suspecte aurait déclaré qu'elle entretenait une relation romantique avec son amie et qu'elle craignait que l'enfant décédé ne révèle ce secret.

Certaines sources soulignent que les suspectes ne sont liées à aucune sous-culture, y compris le satanisme, mais qu'elles manifestaient un grand intérêt pour la série « Squid Game ».

Pour l'instant, une partie des informations diffusées n'a pas été officiellement confirmée par les forces de l'ordre. L'enquête se poursuit.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Meurtre d'un enfant de 12 ans dans la région de Moscou : deux écolières suspectéesMeurtre d'un enfant de 12 ans dans la région de Moscou : deux écolières suspectéesAujourd'hui, 11:05Un marin finlandais construit un yacht à énergie solaire et navigue jusqu'à IbizaUn marin finlandais construit un yacht à énergie solaire et navigue jusqu'à IbizaAujourd'hui, 03:36Une mère voulait donner une leçon à son fils, mais son plan s'est retourné contre elleUne mère voulait donner une leçon à son fils, mais son plan s'est retourné contre elleAujourd'hui, 03:18Plus de 100 kg de poulet volés en Égypte à la manière de « Fast & Furious » (vidéo)Plus de 100 kg de poulet volés en Égypte à la manière de « Fast & Furious » (vidéo)Aujourd'hui, 03:00Aux États-Unis, les animaux sauvages sont capturés par hélicoptèreAux États-Unis, les animaux sauvages sont capturés par hélicoptèreAujourd'hui, 02:40Merz accuse la Russie de l'attaque de drone à Leipzig et prépare des sanctions massivesMerz accuse la Russie de l'attaque de drone à Leipzig et prépare des sanctions massivesHier, 22:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public