Un enfant de 12 ans a-t-il été tué à cause de « Squid Game » ?

Un écolier de 12 ans est décédé dans le district urbain d'Orekhovo-Zuyevo, dans la région de Moscou. Deux lycéennes de 15 et 16 ans, suspectées du crime, ont été arrêtées, selon le média Meduza.

Il a été révélé que l'enfant de 12 ans avait disparu le 26 août dans le village de Kabanovo. Des bénévoles ont participé aux recherches. Un jour plus tard, le corps de l'enfant a été retrouvé dans un bâtiment abandonné. Les enquêteurs ont ouvert une affaire pour meurtre.

Peu après, deux filles locales de 15 et 16 ans ont été appréhendées comme suspectes. Selon des sources proches des forces de l'ordre citées par les médias et les chaînes Telegram, les filles auraient planifié le crime à l'avance. Elles auraient préparé le matériel nécessaire et approché l'enfant en se faisant passer pour une voisine du village.

Selon les hypothèses, le jour de la disparition, les filles ont invité l'enfant à se promener et l'ont emmené dans le bâtiment abandonné. Une source policière du journal Komsomolskaya Pravda a indiqué que les filles voulaient « voir comment les gens meurent ».

Certaines sources ont écrit que le crime avait été filmé sur un téléphone et qu'il était lié à un « défi vidéo ». Selon une autre version, les suspectes n'auraient pas pris leurs téléphones pour ne laisser aucune trace. Après le crime, elles sont rentrées chez elles.

La version liée à « Squid Game »

La mère de l'enfant décédé, Irina, a déclaré dans une interview au média msk1 que les suspectes pourraient avoir planifié d'autres crimes.

Selon elle, l'une des pistes d'enquête suggère que les filles auraient agi sous l'influence de la célèbre série sud-coréenne « Squid Game » .

Dans la série, les personnages participent à des jeux brutaux pour leur survie. La mère a affirmé que les enquêteurs sont arrivés à cette conclusion après avoir trouvé des affiches des personnages de la série dans la chambre de l'une des suspectes et des scènes de violence de la série sur son compte TikTok.

Un habitant du village a décrit les filles au média msk1 comme étant calmes et non conflictuelles. Il a précisé que les deux adolescentes étaient très proches et passaient beaucoup de temps ensemble.

Des informations ont également circulé sur la découverte d'une liste de 50 personnes, incluant l'enfant décédé, parmi les suspectes. Cependant, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée.

Que disent les suspectes lors de l'interrogatoire ?

Une source proche des forces de l'ordre (REN) a également diffusé des informations sur les déclarations des suspectes lors de l'interrogatoire.

Selon cette source, l'une des filles a avoué s'intéresser depuis longtemps au sang et à la mort humaine. L'autre suspecte aurait déclaré qu'elle entretenait une relation romantique avec son amie et qu'elle craignait que l'enfant décédé ne révèle ce secret.

Certaines sources soulignent que les suspectes ne sont liées à aucune sous-culture, y compris le satanisme, mais qu'elles manifestaient un grand intérêt pour la série « Squid Game ».

Pour l'instant, une partie des informations diffusées n'a pas été officiellement confirmée par les forces de l'ordre. L'enquête se poursuit.