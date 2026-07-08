Macron dans une situation embarrassante : l'épouse d'Erdogan refuse qu'il lui baise la main (vidéo)

Le président français Emmanuel Macron a de nouveau attiré l'attention des médias lors de la cérémonie d'accueil du sommet de l'OTAN.

Selon les rapports, en saluant le président turc Recep Tayyip Erdoğan et son épouse, il a tenté de baiser la main de la Première dame de Turquie en signe de respect diplomatique. Cependant, il est rapporté qu'elle a empêché ce geste.

Un moment embarrassant au sommet capturé en vidéo

L'incident s'est produit lors d'une apparition publique, dans le cadre de la cérémonie d'accueil officielle.

Macron s'est approché d'Erdoğan et de son épouse pour les saluer. Il a été rapporté que, lorsqu'il s'est adressé à la Première dame de Turquie, il s'est penché pour lui baiser la main, mais que ce geste a été arrêté.

Cette scène a été filmée et a suscité des discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Les critiques à l'encontre du dirigeant français se multiplient

Certaines publications lient cette situation à des questions de protocole diplomatique et de distance personnelle.

Les gestes libres de Macron lors de ses apparitions publiques ont déjà attiré l'attention de la presse. Notamment, son accueil chaleureux avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Paris avait également suscité des débats.

Le journal italien Il Manifesto avait qualifié cette situation d'inappropriée.

Ses précédentes apparitions ont également fait l'objet de discussions

D'autres apparitions publiques de Macron ont été vivement débattues dans les médias à plusieurs reprises.

Certains rapports mentionnent une situation embarrassante impliquant son épouse Brigitte Macron lors de sa descente d'avion au Vietnam. Le président français aurait qualifié cet incident de « simple plaisanterie ».

De même, la presse a couvert une situation gênante survenue lors d'une séance photo avant le sommet du G7, en raison des tenues similaires portées par les épouses de Macron et du chancelier allemand.

Les lunettes de soleil ont également fait polémique

Récemment, l'ancien assistant du ministre égyptien des Affaires étrangères, Raxa Ahmad, a qualifié le port de lunettes de soleil par Macron lors de réunions officielles comme étant contraire au protocole diplomatique.

Selon lui, l'utilisation d'un tel accessoire nécessite une raison sérieuse et les invités doivent en être informés à l'avance.

Le geste au sommet est devenu un débat symbolique

Le dernier incident lors du sommet de l'OTAN a une fois de plus placé le style de diplomatie publique de Macron au centre des discussions.

Ce qui semblait être une salutation simple a déclenché de nouveaux débats sur le protocole international, la distance personnelle et le comportement des dirigeants politiques en public.