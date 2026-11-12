Deux gardes d'honneur s'effondrent devant Macron (vidéo)

Le président français Emmanuel Macron a été témoin d'un incident inattendu lors de la cérémonie d'accueil officielle du président slovaque Peter Pellegrini. Au cours de la cérémonie, deux gardes d'honneur se sont effondrés successivement. C'est ce qu'ont rapporté les médias français.

L'incident a eu lieu le 11 novembre au palais de l'Élysée à Paris. Alors que Macron se préparait à accueillir son homologue slovaque, l'un des militaires en rang a soudainement perdu l'équilibre, a laissé tomber son épée et s'est effondré au sol. En voyant cela, Macron et le personnel du palais se sont immédiatement précipités vers lui. Le militaire a ensuite été évacué du lieu de la cérémonie.

Selon la presse française, peu après, alors que Macron saluait Pellegrini, un deuxième garde d'honneur s'est également effondré. Cet incident n'a pas été capturé par la caméra, mais le bruit de son épée frappant le sol a été entendu. Macron a également prêté attention à cet événement.

Par la suite, la cérémonie d'accueil officielle s'est poursuivie et les chefs des deux États ont tenu une réunion.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur les raisons de l'effondrement des militaires ni sur leur état de santé.