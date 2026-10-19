Un Brésilien perd tout pour une femme créée par l'intelligence artificielle

·17·Monde
Un Brésilien perd tout pour une femme créée par l'intelligence artificielle

Au Brésil, un homme de 49 ans a vendu tous ses biens et parcouru des milliers de kilomètres dans l'espoir de rencontrer une femme rencontrée sur Internet. Cependant, arrivé à destination, il a découvert que la femme dont il était tombé amoureux, prénommée Jessica, n'existait pas. Il s'est avéré que ses photos et vidéos avaient été créées à l'aide de l'intelligence artificielle.

Il a cru à la promesse de « vivre comme des rois »

Edimar Martins, un ouvrier du bâtiment, a fait la connaissance sur Internet d'une jeune femme blonde nommée Jessica. Selon lui, elle prétendait vivre seule dans une ferme de l'État de Minas Gerais, au Brésil, et l'avait invité à la rejoindre. Jessica l'avait convaincu qu'une « vie de roi » l'attendait s'ils vivaient ensemble.

Croyant aux paroles de la femme, Edimar a vendu tous ses biens pour la rencontrer et s'est rendu à Belo Horizonte, à environ 2 000 kilomètres de chez lui. Il a voyagé pendant 36 heures en bus.

Il s'est avéré que la femme aimée n'existait pas

Arrivé en ville, l'homme, ne connaissant pas l'adresse exacte de Jessica, a commencé à montrer ses photos aux passants pour la retrouver. Plus tard, il s'est adressé à une station de radio locale. Les employés de la radio lui ont expliqué que Jessica n'était pas une vraie personne, mais une image virtuelle créée par l'intelligence artificielle.

La personne ayant créé le compte a déclaré ne jamais avoir parlé personnellement avec Edimar. Elle a souligné que l'homme avait mal interprété les vidéos et pris les propos tenus pour une invitation personnelle.

Le créateur anonyme a affirmé que le profil avait été ouvert dans le but d'augmenter le nombre d'abonnés et de promouvoir des produits.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit

Selon Radio Itatiaia, deux autres hommes étaient déjà venus à Belo Horizonte après avoir cru à des personnages virtuels similaires.

Après l'incident, l'administration municipale a pris en charge les frais de billet de retour d'Edimar pour qu'il puisse rentrer chez lui.

Cet événement a rappelé une fois de plus la nécessité d'être prudent lors des rencontres en ligne. Les photos et vidéos créées par l'intelligence artificielle peuvent ressembler à de vraies personnes. C'est pourquoi il est important de vérifier toute information sur Internet avant d'y croire.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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