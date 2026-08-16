Une mère se fait tatouer un clavier au poignet pour communiquer avec son enfant

Pour que son fils puisse exprimer ses pensées et communiquer avec ses proches en toutes circonstances, Jessica Fletcher, une mère canadienne, a trouvé une solution originale. Elle s’est fait tatouer un clavier au poignet afin que Hunter, son fils autiste non verbal, puisse communiquer avec elle à tout moment.

L’idée lui est venue après un incident simple, mais important pour la famille. Alors que Jessica était au restaurant avec Hunter, 11 ans, la batterie de son appareil de CAA, une tablette permettant à l’enfant de communiquer en sélectionnant des mots et des symboles, s’est soudainement déchargée.

Bien qu’inquiète, la mère a constaté que Hunter restait calme. Il a pris une serviette, y a dessiné un clavier et lui a montré les lettres nécessaires avec son doigt pour expliquer ce qu’il voulait commander.

Cette situation a fait naître une réflexion importante chez Jessica. Elle a compris que la technologie n’était pas toujours fiable et qu’elle ne devait pas rendre la communication de son fils entièrement dépendante d’un appareil électronique.

« La technologie peut parfois nous faire défaut, alors je ne devrais pas limiter ses possibilités à un simple appareil », a déclaré Fletcher à CTV News.

Le « clavier de secours » de sa mère

Jessica a ensuite collaboré avec un tatoueur pour se faire dessiner au poignet une image ressemblant à un véritable clavier. En plus des lettres, il comporte des symboles exprimant la joie et la tristesse, ainsi qu’un bouton en forme de cœur signifiant « Je t’aime ».

Lorsque sa mère lui a montré son nouveau tatouage, Hunter a été le premier à taper le mot « Maman » Ce fut un moment inoubliable pour Jessica.

Désormais, lorsqu’ils sont ensemble, Hunter peut simplement utiliser le clavier sur le poignet de sa mère pour communiquer avec elle. Cela a réduit les nombreuses difficultés qui survenaient auparavant lors de leurs échanges.

Le tatouage présente une autre particularité : la possibilité de communiquer en secret. Lorsque l’appareil électronique lit à voix haute les mots que Hunter veut prononcer, le clavier sur le poignet de sa mère leur permet de communiquer sans être entendus par les autres.

L’idée s’est répandue dans le monde entier

Le 8 juillet, Jessica a publié sur Facebook une vidéo montrant Hunter en train de communiquer à l’aide du clavier sur son poignet. La vidéo s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et a recueilli plus de deux millions de mentions « J’aime ».

Cette idée a également inspiré d’autres familles. Jessica a souligné l’importance de réduire les obstacles à la communication pour les personnes autistes non verbales.

Fait intéressant, les camarades de classe de Hunter ont eux aussi souhaité avoir des T-shirts équipés d’un tel clavier. Ils voulaient pouvoir communiquer avec Hunter pendant les récréations et même lui confier des secrets sans que les autres ne les entendent.

Jessica a alors collaboré avec une entreprise de confection pour commencer à créer des T-shirts dont les manches portent une image de clavier.

Selon elle, des parents, des infirmiers, des médecins et des secouristes de différentes régions du monde l’ont également contactée. Ils se sont intéressés à cette méthode pour faciliter la communication avec des enfants autistes à l’école, à l’hôpital ou dans un cadre familial.

Certains tatoueurs ont même proposé aux parents d’enfants autistes de leur faire gratuitement un tatouage de clavier similaire .

La solution trouvée par Jessica Fletcher à partir d’une simple situation familiale a ainsi non seulement facilité la communication de Hunter, mais elle est aussi devenue une idée touchante montrant à de nombreuses familles qu’il est possible de surmonter les obstacles à la communication entre les personnes.