Victime d'un amour virtuel : un homme de 49 ans vend tout pour une « fille » créée par l'IA et se fait arnaquer

Le développement des technologies numériques modernes et de l'intelligence artificielle donne naissance à de nouveaux types de fraudes virtuelles dangereuses. Un incident étrange mais tragique survenu au Brésil a attiré l'attention de millions d'utilisateurs dans le monde et a servi de leçon sérieuse sur la sécurité numérique.

Un simple ouvrier du bâtiment et maçon de 49 ans Edimar est tombé dans le piège d'une « blogueuse virtuelle » se faisant passer sur les réseaux sociaux pour une belle agricultrice nommée Jessika Oliveyra et a perdu tout ce qu'il possédait.

« Viens à ma ferme, je couvrirai toutes tes dépenses » : De fausses promesses

La blogueuse, qui publiait de belles vidéos sur les réseaux sociaux et montrait qu'elle vivait seule dans une ferme luxueuse au cœur de la nature, a commencé à correspondre avec Edimar :

Gagner la confiance : Jessika a dit à l'homme qu'elle possédait de vastes terres et du bétail, et qu'elle cherchait un partenaire honnête et travailleur pour déménager à la ferme et partager sa vie ;

Promesses généreuses : Elle a promis de prendre en charge tous les frais de voyage et de subsistance ;

Décision radicale : Ivre d'amour et plein d'espoir pour l'avenir, Edimar, 49 ans, a vendu tous ses biens et ses meubles à bas prix et s'est mis en route.

Un voyage de 2000 kilomètres et une vérité inattendue

L'homme, pressé de rejoindre sa bien-aimée, a parcouru pas moins de 2 000 kilomètres d'un bout à l'autre du Brésil :

Adresse vide : Arrivé à l'adresse indiquée avec sa valise, Edimar a été sous le choc de découvrir qu'il n'y avait ni ferme, ni Jessika Oliveyra qu'il attendait ;

Victime de l'intelligence artificielle : Les enquêtes ont révélé que « Jessika » était en réalité un personnage virtuel généré par l'intelligence artificielle (IA) qui n'existe pas dans la réalité ;

Bot automatisé : Toutes les déclarations d'amour, les propositions et les messages qu'il a reçus ont été envoyés via un chatbot automatisé basé sur un réseau neuronal.

Les services sociaux sont venus en aide à l'amoureux laissé à la rue

Ayant vendu sa maison et ses biens, et dépensé tout son argent pour le voyage, le maçon s'est retrouvé totalement démuni, sans argent et sans abri dans la rue :

Demande d'aide : Réalisant toute la gravité de la situation, Edimar a été contraint de faire appel aux services d'aide sociale locaux ;

Retour au bercail : Les travailleurs sociaux ont fourni un abri temporaire et de la nourriture à l'homme trompé et l'aident à retourner dans sa ville natale.

Cet événement a prouvé une fois de plus que croire aveuglément aux belles photos, vidéos et promesses virtuelles sur Internet peut détruire une vie en un instant.