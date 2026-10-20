Pourquoi des scientifiques japonais ont-ils transformé des vaches en zèbres ?

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Pourquoi des scientifiques japonais ont-ils transformé des vaches en zèbres ?

Des chercheurs japonais ont découvert qu'il est possible de protéger les vaches des mouches piqueuses en leur peignant des rayures blanches rappelant celles d'un zèbre. Les auteurs de cette étude insolite ont reçu le prix Ig Nobel, qui récompense des recherches humoristiques.

Le prix Ig Nobel est une distinction décernée pour des réalisations scientifiques qui font d'abord rire, puis réfléchir. Bien que cela puisse paraître comme une simple parodie ou une plaisanterie, ces travaux exigent de véritables recherches et expérimentations scientifiques.

L'un des prix de cette année a été décerné aux scientifiques du Centre de recherche agricole d'Aichi, au Japon. Ils ont testé l'efficacité de cette méthode en peignant des rayures blanches semblables à celles d'un zèbre sur des vaches à l'aide de peintures à base d'eau.

Au cours de l'expérience, le nombre de mouches piqueuses sur les vaches peintes de rayures blanches a considérablement diminué par rapport aux autres groupes. Comparé aux vaches avec des rayures noires ou non peintes, le nombre de mouches se posant sur les animaux rayés de blanc a chuté jusqu'à 50 %.

Une simple peinture peut-elle résoudre un problème d'élevage ?

Les mouches piqueuses sont parmi les insectes les plus nuisibles pour le bétail. Elles perturbent le pâturage et l'alimentation des animaux, tout en provoquant un stress intense.

En conséquence, la prise de poids des bovins destinés à la viande ralentit, et la production laitière des vaches diminue. C'est pourquoi les éleveurs utilisent divers insecticides pour protéger leur bétail.

Image d'une vache noire avec des rayures blanches peintes sur le corps et les pattes.

Cependant, l'utilisation excessive de ces produits peut entraîner d'autres problèmes. Notamment, le développement d'une résistance aux produits chimiques chez les insectes, ainsi qu'un risque accru de contamination des produits carnés et laitiers par des substances nocives.

La méthode proposée par les scientifiques japonais pourrait aider à réduire le besoin en produits chimiques. Si peindre des rayures blanches sur les vaches permet d'éloigner les mouches, cela pourrait devenir une solution alternative simple et relativement peu coûteuse pour les éleveurs.

Les scientifiques se sont inspirés des zèbres

Le travail des chercheurs japonais s'appuie également sur des études antérieures menées par une équipe internationale composée de scientifiques de Hongrie, d'Espagne, de Suède et de Suisse. Ces recherches ont révélé que les mouches piqueuses se posent moins sur les chevaux blancs que sur les chevaux de couleur foncée.

La raison exacte de cette différence n'est pas encore totalement expliquée. Cependant, les résultats étant suffisamment significatifs, les scientifiques ont décidé d'approfondir le sujet. Les experts japonais ont vérifié si un effet similaire pouvait être observé chez les vaches.

Néanmoins, il existe encore des obstacles à une mise en œuvre à grande échelle dans les fermes. La peinture à base d'eau s'efface après quelques semaines. Par conséquent, il faudrait repeindre régulièrement les vaches, ce qui nécessite du temps et des coûts supplémentaires.

C'est pourquoi les scientifiques doivent trouver une solution plus pratique pour les éleveurs, qui soit sans danger pour les animaux et capable de maintenir le motif zébré sur une longue période.

Tant que ce problème ne sera pas résolu, il est peu probable de voir des vaches ressemblant à des zèbres dans les pâturages. Mais cette expérience, bien qu'amusante, pourrait constituer une piste scientifique importante pour développer de nouvelles méthodes de lutte contre les insectes en élevage.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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