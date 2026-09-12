Des scientifiques ont réussi à contrôler le cerveau d'une mouche à distance

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Des scientifiques ont réussi à contrôler le cerveau d'une mouche à distance


Des chercheurs de l'Université Rice à Houston, aux États-Unis, ont démontré une méthode pour contrôler à distance des mouches des fruits, ou drosophiles, en influençant leur cerveau. Au cours de l'expérience, lorsque des commandes ont été envoyées à des neurones spécifiques dans le cerveau des mouches, les insectes ont effectué le mouvement souhaité en seulement une seconde. C'est ce qui a été rapporté dans Nature Materials une étude publiée dans la revue.

Au cours de l'expérience, les scientifiques ont introduit des nanoparticules d'oxyde de fer qui chauffent sous l'effet d'un champ magnétique dans le cerveau des mouches. Grâce à cela, leur génome a été modifié. L'étude a été menée dans une chambre spécialement équipée, dotée d'un électro-aimant en dessous et d'une caméra vidéo au-dessus.

Pour contrôler les mouches, les chercheurs ont utilisé un canal ionique sensible à la vitesse de changement de température dans les neurones. Lorsque les mouches se déplaçaient et rampaient dans la chambre, le champ magnétique a été modifié. En conséquence, les nanoparticules introduites dans le cerveau ont chauffé, activant les neurones ciblés.

La caméra vidéo a enregistré que les mouches génétiquement modifiées ont partiellement déployé leurs ailes une demi-seconde après l'émission du signal magnétique. Les experts interprètent généralement ce mouvement chez ces créatures comme un signal d'accouplement.

L'auteur de l'étude, Jacob Robinson, a souligné que ce résultat constitue une étape importante dans le domaine de la neurotechnologie.

« Le contrôle à distance de circuits neuronaux sélectionnés à l'aide de champs magnétiques est l'objectif principal de la neurotechnologie. Notre travail représente une avancée majeure dans l'étude du cerveau », a-t-il déclaré.

L'équipe travaille actuellement sur des méthodes pour restaurer la vision chez l'homme par la stimulation cérébrale à distance. Les auteurs espèrent que cette technologie, qui permet d'activer précisément certaines zones du cerveau, pourra servir de base au traitement de nombreuses maladies, y compris les troubles neurologiques, sans chirurgie invasive.

En outre, cette technologie pourrait aider à créer des interfaces sans fil permettant une communication directe entre le cerveau et l'ordinateur. Les scientifiques soulignent que pour que de tels dispositifs se rapprochent de la précision des signaux naturels du cerveau, il est nécessaire de réduire le temps de réponse à quelques centièmes de seconde.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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