Huit vaches sauvées de la mer après une chute de falaise

·2·Monde
Huit vaches sauvées de la mer après une chute de falaise

À Anglesey, huit vaches tombées des falaises et coincées sur une zone rocheuse au bord de l'eau ont été secourues grâce aux efforts des sauveteurs et d'un pêcheur local. Les animaux ont été remorqués vers le rivage un par un, attachés à un bateau.

Le bétail appartient à l'éleveur Huw Richards. L'opération de sauvetage a débuté le mardi 22 septembre à 11h30. Le pêcheur Rhys Wonnacott avait repéré les vaches sous les falaises la veille au soir et avait alerté les garde-côtes.

Cependant, en raison de l'obscurité à Ellens-Well, près d'Angle, il était impossible de secourir les vaches. Les sauveteurs se sont donc réunis le lendemain pour planifier l'opération.

Selon Need To Know, la RNLI, la patrouille du port de Milford Haven et le bateau de pêche de Rhys Wonnacott ont participé aux opérations de sauvetage.

Un porte-parole de l'Angle Lifeboat RNLI a indiqué que le 22 septembre à 11h30, l'équipage, en collaboration avec la patrouille du port de Milford Haven, s'est rendu sur les lieux pour fournir une assistance de sécurité aux agriculteurs locaux et au bateau de pêche qui tentaient de sauver les huit vaches.

Le canot de sauvetage est arrivé rapidement sur les lieux. Un petit bateau pneumatique spécial a ensuite été mis à l'eau. Les agriculteurs locaux et l'équipement nécessaire ont été transportés jusqu'à la falaise où les vaches étaient bloquées.

Alors que la marée montait, les animaux ont été progressivement dirigés vers le bord de l'eau et sécurisés avec des cordes spéciales. Les vaches ont ensuite été mises à l'eau une par une et conduites vers Angle Point.

Un groupe de vaches debout sur une côte rocheuse et escarpée.

Là, les animaux ont été ramenés sur la plage. L'opération de sauvetage s'est terminée à 14h45 et les huit vaches ont été ramenées à terre saines et sauves.

L'éleveur Huw Richards a déclaré que le processus de sauvetage était assez complexe en raison du terrain rocheux et escarpé. Les sauveteurs ont utilisé des harnais spéciaux pour éviter que la tête des vaches ne reste sous l'eau, guidant les animaux vers la terre ferme avec précaution.

Il a souligné que le rapatriement des vaches vers le rivage a duré environ une heure et demie.

Le pêcheur Rhys Wonnacott, qui a participé au sauvetage, a qualifié le processus de très stressant. Selon lui, il a fallu manipuler les vaches avec une extrême prudence pour éviter de les blesser lors de leur extraction de l'eau.

L'éleveur a exprimé sa gratitude envers tous les spécialistes ayant participé au sauvetage. Il a remercié tout particulièrement Rhys Wonnacott, l'équipage du canot de sauvetage et le personnel de la patrouille portuaire.

Toutes les vaches ont été ramenées à terre en toute sécurité. Les animaux présentaient quelques égratignures et ecchymoses dues à la chute, mais leur état général a été jugé bon.

L'éleveur a confirmé que l'opération de sauvetage a été un succès et que tout le bétail a survécu.

AngleseyRNLIPatrouille du port de Milford HavenRhys WonnacottSauvetage animalier
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le rêve de Loukachenko s'alourdit : une statue de vache "sacrée" lui a été offerteLe rêve de Loukachenko s'alourdit : une statue de vache "sacrée" lui a été offerte31 juillet 18:30Un pêcheur secouru vivant après huit jours dans l'océanUn pêcheur secouru vivant après huit jours dans l'océan9 septembre 14:47L'Ukraine pourrait se retrouver sans accès à la mer : un ancien général de l'OTAN révèle les nouvelles cibles de la RussieL'Ukraine pourrait se retrouver sans accès à la mer : un ancien général de l'OTAN révèle les nouvelles cibles de la Russie21 septembre 18:37Des vaches et des taureaux deviennent les « invités » d’une nappe de pique-nique (vidéo)Des vaches et des taureaux deviennent les « invités » d’une nappe de pique-nique (vidéo)11 août 06:08En Inde, des habitants détruisent un transformateur après la mort d’une vache électrocutéeEn Inde, des habitants détruisent un transformateur après la mort d’une vache électrocutée11 août 18:05Une Française détenue pendant 12 ans enfin sauvéeUne Française détenue pendant 12 ans enfin sauvée3 juillet 14:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils