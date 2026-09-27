Huit vaches sauvées de la mer après une chute de falaise

À Anglesey, huit vaches tombées des falaises et coincées sur une zone rocheuse au bord de l'eau ont été secourues grâce aux efforts des sauveteurs et d'un pêcheur local. Les animaux ont été remorqués vers le rivage un par un, attachés à un bateau.

Le bétail appartient à l'éleveur Huw Richards. L'opération de sauvetage a débuté le mardi 22 septembre à 11h30. Le pêcheur Rhys Wonnacott avait repéré les vaches sous les falaises la veille au soir et avait alerté les garde-côtes.

Cependant, en raison de l'obscurité à Ellens-Well, près d'Angle, il était impossible de secourir les vaches. Les sauveteurs se sont donc réunis le lendemain pour planifier l'opération.

Selon Need To Know, la RNLI, la patrouille du port de Milford Haven et le bateau de pêche de Rhys Wonnacott ont participé aux opérations de sauvetage.

Un porte-parole de l'Angle Lifeboat RNLI a indiqué que le 22 septembre à 11h30, l'équipage, en collaboration avec la patrouille du port de Milford Haven, s'est rendu sur les lieux pour fournir une assistance de sécurité aux agriculteurs locaux et au bateau de pêche qui tentaient de sauver les huit vaches.

Le canot de sauvetage est arrivé rapidement sur les lieux. Un petit bateau pneumatique spécial a ensuite été mis à l'eau. Les agriculteurs locaux et l'équipement nécessaire ont été transportés jusqu'à la falaise où les vaches étaient bloquées.

Alors que la marée montait, les animaux ont été progressivement dirigés vers le bord de l'eau et sécurisés avec des cordes spéciales. Les vaches ont ensuite été mises à l'eau une par une et conduites vers Angle Point.

Là, les animaux ont été ramenés sur la plage. L'opération de sauvetage s'est terminée à 14h45 et les huit vaches ont été ramenées à terre saines et sauves.

L'éleveur Huw Richards a déclaré que le processus de sauvetage était assez complexe en raison du terrain rocheux et escarpé. Les sauveteurs ont utilisé des harnais spéciaux pour éviter que la tête des vaches ne reste sous l'eau, guidant les animaux vers la terre ferme avec précaution.

Il a souligné que le rapatriement des vaches vers le rivage a duré environ une heure et demie.

Le pêcheur Rhys Wonnacott, qui a participé au sauvetage, a qualifié le processus de très stressant. Selon lui, il a fallu manipuler les vaches avec une extrême prudence pour éviter de les blesser lors de leur extraction de l'eau.

L'éleveur a exprimé sa gratitude envers tous les spécialistes ayant participé au sauvetage. Il a remercié tout particulièrement Rhys Wonnacott, l'équipage du canot de sauvetage et le personnel de la patrouille portuaire.

Toutes les vaches ont été ramenées à terre en toute sécurité. Les animaux présentaient quelques égratignures et ecchymoses dues à la chute, mais leur état général a été jugé bon.

L'éleveur a confirmé que l'opération de sauvetage a été un succès et que tout le bétail a survécu.