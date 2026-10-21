Un ours entre dans une bibliothèque aux États-Unis et dévore du miel et de la nourriture (vidéo)

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Un ours entre dans une bibliothèque aux États-Unis et dévore du miel et de la nourriture (vidéo)

En Californie, aux États-Unis, un ours noir est entré dans une bibliothèque et a mangé la nourriture du personnel. Après avoir erré dans le bâtiment, l'invité inattendu est reparti de son plein gré.

Selon « The Guardian », l'incident s'est produit le 14 octobre à la succursale de Mammoth Lakes du réseau des bibliothèques gratuites du comté de Mono. L'ours est entré vers 06h10, heure locale, soit environ quatre heures avant l'ouverture de la bibliothèque.

Il s'est d'abord jeté sur la nourriture réservée au personnel. L'ours a mangé du beurre de cacahuète, des desserts à la pêche, des biscuits et un pot de miel. Après s'être rassasié, il a fait le tour de la section des nouveautés et du bureau d'information avant de sortir. L'incident a été enregistré par les caméras de surveillance.

Fait intéressant, l'incident a coïncidé avec le 100e anniversaire de la première publication du livre sur Winnie l'ourson, très populaire auprès des enfants. Les représentants de la bibliothèque ont plaisanté en qualifiant l'ours de nouveau « bibliothécaire », suggérant qu'il cherchait peut-être le livre sur Winnie l'ourson.

Parallèlement, les autorités ont conseillé aux habitants de ne pas s'approcher des ours sauvages et de ne pas les nourrir. Il a également été rappelé de conserver les déchets dans des conteneurs spéciaux résistants aux ours et de garder les portes et fenêtres des voitures fermées.

Mammoth LakesCalifornieWinnie l'OursonÉtats-UnisOurs
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