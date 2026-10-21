Un ours fait irruption dans une bibliothèque aux États-Unis et dévore les collations du personnel

Un incident inhabituel s'est produit en Californie, aux États-Unis : un ours noir est entré dans une bibliothèque et a dévoré la nourriture appartenant au personnel. Fait intéressant, l'incident a eu lieu quelques heures avant l'ouverture de la bibliothèque.

Selon le journal « The Guardian », l'ours est entré dans la succursale de Mammoth Lakes du réseau des bibliothèques publiques du comté de Mono quatre heures avant l'ouverture.

L'invité inattendu venu de la forêt a trouvé les collations du personnel de la bibliothèque. Il a mangé du beurre de cacahuète, des biscuits et même un pot de miel. Une fois rassasié, l'ours a parcouru l'intérieur du bâtiment, inspectant la section des nouvelles publications et le bureau d'information, avant de quitter les lieux.

Bien que l'incident soit inhabituel, les autorités locales ont rappelé l'importance de respecter les règles de sécurité concernant les animaux sauvages. Elles ont conseillé aux habitants de ne pas s'approcher des ours noirs, de ne pas les nourrir et de ne pas laisser de nourriture à l'air libre.

Il a également été souligné qu'il est nécessaire d'utiliser des poubelles spéciales résistantes aux ours et de garder les portes et fenêtres des véhicules fermées.

Bien que l'intrusion de l'ours dans la bibliothèque ait surpris beaucoup de monde, les experts rappellent que la nourriture humaine peut attirer les animaux sauvages.