Une «Veuve noire» iranienne accusée d'avoir tué ses 11 maris

En Iran, Kolsum Akbari, âgée de 56 ans, est accusée d'avoir empoisonné 11 de ses époux sur une période de 22 ans. Selon l'enquête, elle épousait des hommes âgés dans le but de s'emparer de leurs biens et de leur argent. La femme a affirmé que le nombre de victimes pourrait atteindre 13, voire 15, tout en précisant ne pas se souvenir du chiffre exact.

Les activités criminelles d'Akbari ont débuté en 2000 et se sont poursuivies jusqu'en 2023. Elle rencontrait des hommes âgés et isolés dans diverses villes de la province iranienne de Mazandaran pour les épouser. En raison de leur âge avancé et de leur santé fragile, leur décès était initialement attribué à des causes naturelles. Ainsi, elle a agi pendant de nombreuses années sans éveiller de soupçons.

«Je ne sais pas exactement combien de personnes j'ai tuées»

Lors de l'interrogatoire, Akbari a déclaré au sujet du nombre de ses victimes :

«Je ne sais pas combien de personnes j'ai tuées. Peut-être 13 ou 15. Je n'arrive pas à m'en souvenir précisément.»

La femme s'est mariée pour la première fois à 18 ans. Son premier mariage fut bref, et son second époux, beaucoup plus âgé, la battait et l'humiliait constamment. Selon les enquêteurs, c'est après le décès de ce second mari que les meurtres d'Akbari ont commencé.

Elle faisait savoir qu'elle était prête à épouser des hommes âgés et seuls. Après avoir évalué leur situation financière, elle acceptait le mariage en échange de dots ou de paiements importants.

Elle empoisonnait ses maris pour s'approprier leurs biens

Selon l'accusation, peu après le mariage, Akbari administrait à ses époux des médicaments contre l'hypertension et le diabète, des sédatifs ainsi que de l'alcool industriel. Si l'empoisonnement ne suffisait pas, elle tentait parfois de les étouffer avec un oreiller.

Mirahmad Omrani, 69 ans, épousé en 2013, est décédé un mois plus tard. Ismail Bakhshi, 62 ans, épousé en 2016, a succombé après deux mois. Ganjali Hamzey, 83 ans, est mort 43 jours après leur union.

L'un des époux d'Akbari, Maseh Nemati, a survécu à une tentative d'empoisonnement en 2020. Cependant, il n'a pas porté plainte, se contentant de la chasser de son domicile.

Le fils de la dernière victime a révélé le crime

Les crimes d'Akbari ont été découverts en 2023, après le décès de son dernier époux, Gholamreza Babooy, âgé de 82 ans. Le fils du défunt a appris par une connaissance que son père avait épousé une femme nommée Kolsum et qu'elle avait déjà tenté de l'empoisonner. En voyant la femme, il l'a reconnue et a alerté la police.

Ayant initialement nié les accusations, Akbari a fini par avouer ses crimes, bien qu'elle ait donné des déclarations contradictoires sur le nombre de victimes.

La peine de mort pourrait être requise

Kolsum Akbari est accusée de 11 meurtres avec préméditation et d'une tentative de meurtre. Si le tribunal la reconnaît coupable, elle encourt la peine de mort.

Plus de 45 plaignants, dont les héritiers des défunts, participent à l'affaire. Selon les procureurs, l'objectif principal de la femme était de s'emparer des biens et de l'argent de ses maris. D'après l'enquête, une grande partie des fonds avait été enregistrée au nom de sa fille.

Le tribunal devrait rendre son verdict une fois les témoignages de tous les plaignants entendus et la procédure terminée.