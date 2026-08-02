Un garçon de 8 ans se fait mordre par une veuve noire dans l'espoir de devenir Spider-Man

Un événement insolite survenu en Bolivie fait l'objet d'un large débat sur les réseaux sociaux. Dans la ville de Vichuloma, située dans le département d'Oruro, un garçon de 8 ans a voulu ressembler à son super-héros préféré — Spider-Man et espérant acquérir des super-pouvoirs, il s'est fait volontairement mordre par une araignée veuve noire extrêmement dangereuse.

Il est rapporté que pendant que l'enfant jouait au bord de la rivière, il a trouvé sous une pierre une araignée noire avec des marques rouges sur le dos — la veuve noire. Dans l'espoir d'obtenir des pouvoirs extraordinaires comme le célèbre super-héros, il a placé l'araignée sur le dos de sa main et s'est laissé mordre intentionnellement. Ensuite, il a mis l'araignée dans un bocal en verre et est rentré chez lui.

Environ trois heures plus tard, le garçon a ressenti de fortes douleurs dans tout le corps, des courbatures et une grave faiblesse. Son état s'étant détérioré, il a tout raconté à sa mère. Après cela, sa mère a immédiatement emmené son enfant à l'hôpital local.

Les médecins ont immédiatement administré au garçon un antidote spécial contre le venin de la veuve noire. En 30 minutes environ, son état s'est stabilisé. Selon les informations, le garçon a survécu grâce à une assistance médicale rapide et s'est complètement rétabli par la suite.

Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit en Bolivie. En 2020, des rapports avaient déjà circulé selon lesquels deux frères s'étaient fait mordre par des veuves noires dans le même but et s'étaient retrouvés à l'hôpital.

Les experts rappellent une fois de plus aux enfants de ne pas mener d'expériences dangereuses pour leur vie en imitant les personnages de films et de bandes dessinées. Le venin de la veuve noire peut constituer un grave danger pour la santé humaine, et dans de tels cas, il est impératif de demander immédiatement une assistance médicale.