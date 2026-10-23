Catastrophe dévastatrice au Tibet : un séisme de magnitude 7 fait des victimes et détruit des bâtiments

Un séisme puissant et dévastateur de magnitude 7 a frappé la région autonome du Tibet, en Chine. La catastrophe naturelle a causé de graves dégâts et des pertes humaines.

Selon les dernières informations urgentes, le puissant séisme a fait au moins 16 mortset 54 personnes ont été blessées à divers degrés. On craint que le nombre de victimes et de blessés ne continue d'augmenter.

Dévastation à l'épicentre : la situation à Nagchu

L'une des zones les plus touchées par la catastrophe est la ville de Nagchu :

Maisons détruites : Des centaines de bâtiments résidentiels dans la ville et les localités environnantes se sont complètement effondrés ou sont devenus inhabitables ;

Dommages aux infrastructures : Des coupures dans les réseaux de communication, routiers et électriques sont observées, ce qui complique les opérations de sauvetage ;

Opérations de secours : Des équipes de secours spécialisées, du personnel médical et des équipements lourds ont été immédiatement déployés dans la zone. Des opérations urgentes sont en cours pour retrouver les personnes coincées sous les décombres.

Mesures de sécurité et aide

Le gouvernement met en place des abris temporaires pour la population touchée et fournit des vêtements chauds, de la nourriture et des produits de première nécessité. Les sismologues avertissent que le risque de répliques persiste et appellent la population à rester dans des zones sûres.