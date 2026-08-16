Séisme de magnitude 7,7 en Indonésie : des dizaines de morts (vidéo)

Un nouveau terrible désastre naturel s’est produit en Indonésie, en Asie du Sud-Est. Dans la nuit du 14 au 15 août, dans la région de l’île de Flores, un puissant séisme de magnitude 7,7 s’est produit.

Après les secousses, une alerte immédiate au tsunami a été émise dans trois provinces.

47 victimes et des personnes coincées sous les décombres

Selon Reuters, citant l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), le séisme a causé d’importants dégâts :

Le bilan s’alourdit : Selon les dernières données officielles, le nombre de morts a atteint au moins 47 personnes (38 décès avaient initialement été annoncés) ;

Évacuation et secours : Près de 2 000 habitants ont été évacués de la zone sinistrée vers des lieux sûrs ;

Des personnes piégées dans des bâtiments : De nombreux habitants sont restés coincés dans des bâtiments détruits à la suite du séisme ;

Pertes dans le port de Maumere : Près de la ville portuaire de Maumere, 20 personnes ont été tuées, six blessées et deux autres sont restées sous les décombres.

Dégâts aux infrastructures et répliques allant jusqu’à 6,2

Selon le Jakarta Globe, les secousses ont touché une très vaste zone :

Infrastructures détruites : De nombreux logements, écoles, bâtiments administratifs et hôpitaux ont été gravement endommagés ou détruits ;

Routes bloquées : Des glissements de terrain dans les zones montagneuses ont interrompu la circulation sur plusieurs axes routiers importants ;

De puissantes répliques : Après la secousse principale, une série de répliques d’une magnitude allant jusqu’à 6,2 a été enregistrée dans la région. Même les habitants de Severo-Kourilsk, pourtant éloignés, ont ressenti des secousses allant jusqu’à 5.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent actuellement dans la région. Les autorités évaluent l’ampleur des dégâts et prennent des mesures pour mettre les habitants en sécurité.

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