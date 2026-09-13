Plus de 60 séismes enregistrés en une journée : secousses en série dans le sud de la Californie

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Plus de 60 séismes enregistrés en une journée : secousses en série dans le sud de la Californie

L'État le plus peuplé des États-Unis, la Californie, est au centre de l'attention des habitants et des experts en raison d'une activité souterraine inattendue. Selon les sismologueset les informations relayées par le New York Post, plus de 60 secousses sismiques se sont produites en seulement 24 heures dans le sud de l'État. Bien que la plupart soient mineures, leur répétition en grappe sur une courte période et leur localisation autour de grandes villes comme Los Angeles et San Francisco suscitent des inquiétudes. La présence de failles géologiques actives soulève des questions : ces secousses sont-elles le signe avant-coureur d'une catastrophe ou un phénomène naturel habituel ? Quelles zones ont été touchées, quelle a été la magnitude maximale et quelles sont les consignes de sécurité ?

Grappe principale autour de Los Angeles : détails des 60 secousses

Étendue et caractéristiques des secousses enregistrées par les stations sismiques :

  • Plus de 60 événements en une journée : Au total, plus de 60 secousses de diverses intensités ont été enregistrées dans le sud de la Californie au cours de la journée ;

  • Niveau de magnitude : Les expertsindiquent que la plupart des secousses avaient une magnitude inférieure à 2,0, détectées principalement par des instruments de précision ;

  • Épicentre à Los Angeles : La majeure partie de ces secousses souterraines (la grappe) se serait concentrée autour de la mégalopole de Los Angeles.

Santa Catalina et San Francisco : secousses notables de magnitude 3,4

Parmi les faibles vibrations, certaines secousses ont été clairement ressenties par la population :

  • Agitation matinale sur l'île de Santa Catalina : Selon la chaîne KTLA, un séisme de magnitude 3,4 a été ressenti tôt samedi matin, heure locale, dans la région de l'île de Santa Catalina ;

  • Secousse dans la baie de San Francisco : D'après le New York Post, une autre secousse de magnitude 3,4 a touché la région de la baie de San Francisco dans la nuit de samedi ;

  • Dégâts et sécurité : Bien que ces secousses de magnitude 3,4 aient été ressenties, aucun dégât majeur ni blessé n'a été signalé pour le moment.

Ceinture de feu du Pacifique : que surveillent les sismologues ?

Pourquoi les mouvements souterrains en Californie sont-ils importants pour la sismologie mondiale ?

  • Le facteur de la faille de San Andreas : La Californie est située sur la zone de la faille de San Andreas, l'une des structures tectoniques les plus dangereuses au monde, où le mouvement des plaques est constant ;

  • Libération de la pression souterraine : Les scientifiques notent que de nombreux petits séismes aident souvent à dissiper progressivement l'énergie accumulée entre les plaques tectoniques ;

  • Surveillance constante : L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) et les sismologues locaux surveillent cette chaîne de secousses 24h/24 pour évaluer le risque de secousses plus importantes.

Ces nombreuses secousses observées autour de Los Angeles et San Francisco rappellent que les forces de la nature sont actives et que les habitants de Californie doivent toujours être prêts aux mesures de sécurité sismique.

Selon vous, ces 60 petits séismes en une journée sont-ils le signe d'une libération de pression dangereuse ou le signal d'une catastrophe imminente ? Que pensez-vous des mesures de sécurité sismique dans ces régions ? Partagez vos réflexions en commentaires et diffusez cette analyse sur l'activité sismique en Californie à vos proches !

Faille de San AndreasUSGSNew York PostLos AngelesCalifornie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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