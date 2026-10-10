Un séisme dévastateur de magnitude 7,7 frappe le Panama (vidéo)

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Un séisme dévastateur de magnitude 7,7 frappe le Panama (vidéo)

Hier, le 9 octobre, un puissant séisme de magnitude 7,7 a frappé le sud du Panama. Le tremblement de terre a endommagé plusieurs bâtiments, provoqué l'effondrement de certaines structures et poussé des milliers de personnes à descendre dans les rues par mesure de sécurité. Aucune information officielle sur des victimes ou des blessés n'a été communiquée pour le moment. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), le séisme s'est produit à une profondeur de 12,6 kilomètres. L'épicentre était situé dans une zone peu peuplée, à environ 200 kilomètres de la capitale, Panama. Après la secousse principale, l'activité souterraine s'est poursuivie, avec plus de 40 répliques enregistrées dans le pays.

Les fortes secousses ont également été ressenties de manière significative à Panama. Par mesure de sécurité, les employés des immeubles de bureaux ont été évacués. La circulation dans la ville a été perturbée par l'afflux massif de milliers de personnes dans les rues.

De même, les vols ont été temporairement suspendus à l'aéroport international de Tocumen. Le trafic aérien a repris une fois la situation stabilisée. Le canal de Panama et la mine de cuivre de Cobre Panama, d'une importance économique cruciale pour le pays, ont continué à fonctionner normalement après le séisme.

Le président s'est rendu dans la ville sinistrée

Le président du Panama, Raul Mulino, a visité la ville de Penonome, touchée par le séisme. Dans cette zone, certains bâtiments se sont effondrés et une église a été endommagée. Les conséquences du séisme ont également été observées sur les côtes de la ville de Chitre et dans la province de Los Santos, au sud du pays.

Le directeur de l'Institut géologique du Panama, Nestor Luke, a déclaré que le séisme était dû à la libération de la tension accumulée dans le système de failles Asuero-Sona. Il a souligné que les vibrations causées par le tremblement de terre ont été ressenties dans toutes les régions du pays.

À Panama, le séisme a duré près de 40 secondes. Pendant ce temps, les personnes présentes à l'intérieur des bâtiments ont ressenti de fortes secousses, et beaucoup ont tenté de se mettre en sécurité.

Sabina Rios, qui se trouvait au sixième étage d'un vieux bâtiment au moment du séisme, a déclaré que les secousses étaient très fortes et ont duré longtemps.

« Le séisme a été fortement ressenti et a duré longtemps. C'est la secousse la plus longue que j'aie ressentie ces dernières années », a-t-elle déclaré.

Viktor Pinson, un technicien de 48 ans, a été témoin du balancement dangereux des laveurs de vitres travaillant sur des immeubles de grande hauteur au moment du séisme.

« C'est un miracle qu'ils ne soient pas morts », a-t-il dit.

Dommages économiques et coupures d'électricité

Selon les premières estimations de l'USGS, les dommages économiques causés par le séisme pourraient atteindre 1 à 10 % du PIB du Panama. Ce chiffre indique que la catastrophe naturelle pourrait avoir un impact significatif sur l'économie du pays.

La société Naturgy, qui gère l'approvisionnement en électricité dans le pays, a également fait le point sur la situation après le séisme. La société a signalé des coupures d'électricité dans six provinces du Panama.

Il est à noter que de tels séismes puissants ne sont pas fréquents au Panama. Néanmoins, une attention particulière est accordée à la préparation aux situations d'urgence dans le pays. À cet effet, un exercice national d'évacuation de la population en cas d'urgence est prévu pour le 12 octobre.

Séisme au PanamaCanal de PanamaNestor LukeEntreprise NaturgyPanama
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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