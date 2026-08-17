Séisme de magnitude 7,7 en Indonésie : le bilan atteint 53 morts

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Séisme de magnitude 7,7 en Indonésie : le bilan atteint 53 morts

Un puissant séisme a frappé l’Indonésie, causant d’importantes destructions dans l’est du pays. Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a été enregistré le 15 août près de l’île de Flores. Alors que les opérations de secours se poursuivent, le bilan des victimes continue de s’alourdir.

Selon les dernières informations, le séisme a fait au moins 53 morts et plus de 130 blessés. Environ 5 000 habitants ont été évacués vers des zones sûres.

Séisme de magnitude 7,7 en Indonésie : le bilan atteint 53 morts

Le séisme s’est produit à très faible profondeur

Selon le Service géologique des États-Unis, l’épicentre du séisme se situait au nord-ouest de la ville d’Ende, dans la province de Nusa Tenggara oriental, non loin des côtes de l’île de Flores. Le tremblement de terre s’est produit à environ 10 kilomètres de profondeur .

La faible profondeur du séisme a amplifié son impact. Des bâtiments ont été endommagés, certaines maisons se sont effondrées et des glissements de terrain se sont produits dans la région.

Séisme de magnitude 7,7 en Indonésie : le bilan atteint 53 morts

Une alerte au tsunami a également été déclenchée

Après les fortes secousses, les autorités ont émis une alerte au tsunami pour certaines zones côtières. L’alerte a ensuite été levée après confirmation de l’absence de danger majeur.

Malgré cela, une hausse du niveau de la mer a été observée sur certaines côtes. Dans le village de Riung, par exemple, la hauteur des vagues aurait atteint 1,61 mètre .

Séisme de magnitude 7,7 en Indonésie : le bilan atteint 53 morts

Les opérations de secours sont difficiles

Les nombreux glissements de terrain survenus dans la région après le séisme ont considérablement compliqué le travail des secouristes. Certaines routes ont été bloquées et des coupures d’électricité et de communications ont été signalées.

L’accès à certaines zones reculées de l’île de Flores a notamment été difficile. Les secouristes poursuivent leurs recherches pour retrouver les personnes piégées sous les décombres et venir en aide aux victimes.

Après le séisme, près de 1 000 répliques ont été enregistrées. Certaines ont été ressenties par la population, poussant les habitants à se déplacer vers des endroits encore plus sûrs.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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