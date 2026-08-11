Séisme dévastateur en Colombie : 132 morts, l’état de catastrophe nationale déclaré

Conséquences du séisme en Colombie. Photo : AP Photo / Santiago Saldarriaga

Au moins 132 personnes ont péri et plus de 570 ont été blessées dans le puissant séisme de magnitude 7,4 survenu en Colombie. Les autorités du pays ont déclaré l’état de catastrophe naturelle à l’échelle nationale dans la région.

La chaîne de télévision Caracol rapporte cette terrible tragédie, citant des sources officielles locales.

Épicentre et zones les plus touchées

Le terrible tremblement de terre s’est produit lundi matin.

Épicentre : Il se trouve sur le territoire de la municipalité de San José del Palmar, dans le département du Chocó.

Magnitude : 7,4.

Étendue : Les secousses ont été clairement ressenties dans une grande partie de la Colombie ainsi que dans les pays voisins.

La situation la plus grave et la plus meurtrière est observée à Pereira et dans d’autres zones de la région du café, ainsi que dans les départements de Valle del Cauca et du Chocó. Selon les données officielles, 32 villes ont été placées au niveau d’alerte « rouge ».

D’importantes destructions : infrastructures et logements

La catastrophe naturelle a causé d’immenses destructions :

1 575 immeubles résidentiels gravement endommagés ;

37 logements entièrement détruits ;

18 centres de santé et hôpitaux endommagés ;

52 établissements scolaires endommagés ;

18 routes et 7 infrastructures aéroportuaires endommagées.

Catastrophe nationale et opérations de secours

Le gouvernement colombien a officiellement déclaré l’état de catastrophe naturelle à l’échelle nationale dans le pays. Les secouristes et les militaires poursuivent actuellement les opérations visant à sauver les personnes ensevelies sous les décombres et à fournir une aide médicale urgente aux victimes dans les zones sinistrées.

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