Catastrophe terrifiante à la frontière : des centaines de touristes portés disparus au Népal et en Chine (vidéo)

Le nombre de morts suite aux inondations soudaines et aux glissements de terrain dévastateurs dans le nord du Népal a atteint au moins 270 personnes. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse influente ANI en citant des sources de l'ambassade du Népal.

L'ampleur de la catastrophe est immense et les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans la région. Outre les habitants locaux, le sort de centaines de touristes venus de dizaines de pays reste inconnu.

476 touristes de 28 pays : Statistiques des personnes disparues

Les représentants de l'ambassade ont dévoilé les dernières informations sur les victimes et les personnes recherchées :

Corps retrouvés : Jusqu'à présent, les secouristes ont retrouvé 270 corps de victimes et le processus d'identification est en cours ;

Touristes étrangers en danger : Selon les données officielles, un total de 476 citoyens étrangers venus de 28 pays figurent sur la liste des personnes disparues ;

Coupure des communications : Il est impossible d'établir un contact avec de nombreux groupes de touristes et les habitants locaux en raison de la défaillance des systèmes de communication dans les zones montagneuses.

Cause de la catastrophe : Avalanche de neige et de rochers à la frontière

Selon les premières informations, la vague d'inondation a été déclenchée le matin du 26 août :

Source du glissement de terrain : La tragédie a commencé à la suite d'une énorme avalanche de neige et de rochers survenue à environ 20 km au nord-est du poste-frontière de « Rasuwagadhi » entre le Népal et la Chine ;

Flux de boue : La masse énorme descendue des montagnes a bloqué les lits des rivières, créant une vague de boue destructrice vers les vallées en aval.

Le sort des touristes russes : recherches au Tibet et au Népal

Il a été révélé que des citoyens russes se trouvaient également dans la zone de la catastrophe :

Situation au Népal : Selon l'ambassade de la Fédération de Russie au Népal, au moins quatre Russes se trouvaient dans le district touché et tout contact avec eux est actuellement rompu ;

Inondations au Tibet : D'après les informations de l'ambassade de Russie en Chine, après les inondations survenues dans le district de Gyirong, dans la région autonome du Tibet en Chine, deux citoyens russes sont portés disparus, et des recherches sont en cours pour localiser trois autres personnes.

Les opérations de sauvetage dans la région se poursuivent dans des conditions météorologiques et montagneuses difficiles.