Les athlètes ouzbeks de taekwondo au Grand Prix de Rome

La saison sportive actuelle continue d'offrir des moments passionnants aux fans de sport ouzbeks. Dans quelques jours, du 5 au 7 juin, la belle capitale italienne, Rome, accueillera le prestigieux Grand Prix de World Taekwondo. L'équipe nationale d'Ouzbékistan sera représentée par un effectif complet lors de cet événement majeur qui rassemble les meilleurs pratiquants de taekwondo du monde.

Prestige du tournoi et points de classement élevés

Il convient de noter que ce tournoi international organisé à Rome est classé G-6 . Cela offre à nos athlètes une excellente occasion non seulement de remporter des médailles prestigieuses, mais aussi d'engranger des points cruciaux pour les classements mondiaux et olympiques. Selon les informations officielles publiées par l'Association de Taekwondo d'Ouzbékistan, nos représentants se rendent dans la péninsule des Apennins avec la composition suivante :

Notre équipe en route pour les tapis des Apennins

Le staff technique de l'équipe nationale a sélectionné les athlètes les plus talentueux et prometteurs, tant chez les hommes que chez les femmes, pour ces compétitions cruciales :

Équipe masculine :

-58 kg : Jahongir Xudoyberdiyev

-68 kg : Diyorbek To‘xliboyev

-68 kg : Najmiddin Qosimhojiyev

-80 kg : Jasur Jaysunov

+80 kg : Marat Mavlonov

+80 kg : Yodgorbek Jo‘raboyev

Équipe féminine :

-57 kg : Madina Mirabzalova

-67 kg : Ozoda Sobirjonova

+67 kg : Svetlana Osipova (athlète expérimentée avec une expérience mondiale et olympique)

L'espoir des supporters : L'effectif de l'équipe nationale comprend à la fois des vainqueurs expérimentés de tournois internationaux et de jeunes athlètes dynamiques prêts à s'affirmer sur la scène internationale. Cela nous donne toutes les raisons d'attendre de bons résultats et des podiums de la part de nos compatriotes sur les tapis italiens.

Nous souhaitons à tous nos athlètes de taekwondo et au staff technique de grands succès et de belles victoires alors qu'ils défendent l'honneur de notre pays sur les tapis de Rome ! Restez connectés sur Zamin pour suivre les dernières nouvelles officielles et joyeuses du sport ouzbek.