Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a partagé ses impressions après le match contre l'Ouzbékistan dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant légendaire a contribué à la victoire 5-0 de son équipe en marquant deux buts. Selon Goal.com, ce match a été crucial pour le joueur, non seulement pour les buts, mais aussi pour se libérer d'une pression psychologique. C'est ce que Goal.com rapporte .

Après le match nul (1-1) contre la RD Congo lors de la première journée, Ronaldo et toute l'équipe avaient été soumis aux critiques. L'attaquant de 41 ans a qualifié cette période de « semaine sombre ». Selon lui, la pression des médias et du public était telle qu'il avait l'impression d'avoir déjà mis fin à sa carrière. Cependant, le match contre l'Ouzbékistan a dissipé tous les doutes.

Un résultat historique et une réponse aux critiques

Lors du match contre l'équipe nationale de l'Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a marqué l'histoire. Il est devenu le premier joueur au monde à avoir marqué lors de six Coupes du Monde différentes. L'attaquant, qui a ouvert le score à la 6e minute, a également mis fin à une série de 10 matchs sans but dans les grands tournois. Avant la fin de la première période, il a inscrit un doublé, portant le score à 3-0.

« Dieu aide ceux qui travaillent. Je savais que mes coéquipiers me soutiendraient. Ce fut une semaine très difficile. J'avais l'impression d'avoir complètement quitté le football. Mais j'ai été patient comme toujours, car je crois au travail plus qu'à tout autre chose. Je dois admettre que c'était dur, mais nous sommes revenus », a souligné la star d'Al-Nassr.

Ronaldo comprend bien que les critiques font partie intégrante de sa carrière. Selon lui, lorsque l'équipe obtient un mauvais résultat, les coups principaux visent toujours lui et l'entraîneur. « Je suis dans ce domaine depuis 23 ans. Quand les choses vont bien, Cristiano est grand ; quand elles vont mal, il est vieux et doit prendre sa retraite. Cela a toujours été ainsi », déclare l'attaquant.

Les prochains plans du Portugal

L'équipe nationale du Portugal, dirigée par Roberto Martinez, a considérablement amélioré ses chances de qualification pour les phases finales du groupe K après cette victoire. Bien que l'équipe nationale de l'Ouzbékistan ait tenté de résister dignement face à un adversaire puissant, l'expérience et le talent de l'adversaire ont fait la différence. Les Portugais ont joué haut et ont pleinement démontré leur style de jeu.

Il est à noter que le nombre de buts de Ronaldo en Coupe du Monde a atteint 10. Depuis ses débuts en 2006, il a marqué lors de chaque tournoi. Ce résultat témoigne non seulement de sa condition physique, mais aussi de sa stabilité à haut niveau. Désormais, le Portugal se préparera aux prochains matchs du groupe avec encore plus de confiance.