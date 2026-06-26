Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football

Georgina Rodriguez a évoqué la passion infinie de Cristiano Ronaldo pour le football, affirmant que la star portugaise pourrait continuer à jouer au niveau professionnel même jusqu'à 50 ans.

Selon elle, tout en rappelant que Ronaldo a remporté presque tous les trophées prestigieux de sa carrière, il devrait maintenant profiter davantage de la vie. Cependant, pour le footballeur légendaire, le football n'est pas un simple métier, mais une partie intégrante de sa vie.

« Vous êtes tout pour moi, et le football est ma plus grande passion », dirait-il, a rapporté Georgina, soulignant que l'amour de Ronaldo pour le sport n'a pas changé depuis le premier jour de leur rencontre.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo, actuellement âgé de 41 ans, participe à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale du Portugal. L'attaquant expérimenté a une nouvelle fois démontré sa forme physique exceptionnelle en marquant deux buts lors des deux premiers matchs du tournoi.