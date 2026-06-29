Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale

Le défenseur expérimenté de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Umar Eshmurodov, a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Le joueur, qui figurait sur la liste pour la Coupe du Monde mais n'a disputé aucune rencontre, a adressé un message émouvant à ses supporters.

Derrière la brève déclaration du défenseur de 33 ans se cachent plusieurs années de travail sous le maillot national, 39 sélections et un dernier rêve inachevé.

« Nous continuons désormais en tant que supporters »

Umar Eshmurodov a annoncé la fin de sa carrière internationale via sa page officielle Instagram.

« L'équipe nationale est un rêve, un honneur, une fierté... Nous continuons désormais en tant que supporters. Allez, Ouzbékistan ! » a écrit le joueur.

Ces mots ont rapidement attiré l'attention des fans et ont été largement discutés sur les réseaux sociaux.

Il est allé au Mondial, mais n'est pas entré sur le terrain

Le défenseur de Nasaf figurait dans la liste définitive de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde 2026.

Cependant, le staff technique dirigé par Fabio Cannavaro ne lui a donné aucune chance lors des trois matchs de la phase de groupes. Ainsi, Eshmurodov n'a pas disputé la moindre minute lors de ce Mondial historique.

Le joueur expérimenté n'a pas eu l'occasion de faire ses adieux aux supporters sur le terrain avec l'équipe nationale.

Sa carrière en équipe nationale en chiffres

Umar Eshmurodov a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan en 2020.

Indicateur Résultat Âge 33 Débuts en équipe nationale 2020 Matchs disputés 39 Temps de jeu au Mondial 2026 0 minute Club actuel Nasaf

Il a servi l'équipe nationale grâce à ses interventions fiables en défense centrale, son jeu aérien et son expérience des grands matchs.

Une page se tourne

La décision d'Eshmurodov a été annoncée après la fin de la première Coupe du Monde de l'Ouzbékistan. Bien qu'il n'ait pas pu jouer lors du tournoi, il a accompagné l'équipe et a été témoin d'une période importante du football national.

Il a déclaré qu'il soutiendrait désormais l'équipe nationale d'Ouzbékistan depuis les tribunes, en tant que simple supporter.

Selon vous, fallait-il donner une chance à Umar Eshmurodov lors du dernier match du Mondial ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cet article.