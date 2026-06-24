Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale

·9·Sport
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale

Après le match contre le Portugal, beaucoup ont vu Abduqodir Husanov fondre en larmes de frustration. Ce n'était pas une simple émotion après une défaite. Il connaît mieux que beaucoup de ses coéquipiers les exigences, le rythme et la pression du football européen, car il a lui-même dû lutter, commettre des erreurs et s'adapter progressivement à cet environnement.

Ses montées depuis la défense pendant le match n'étaient pas anodines. Husanov a ressenti l'écart sur le terrain. Il a compris plus tôt que les autres où l'équipe était distancée et à quelle vitesse l'adversaire évoluait.

Ses débuts en Premier League n'ont pas été faciles non plus. Il a commis des erreurs lors du match contre Chelsea et a subi de vives critiques. Mais avec le temps, ces difficultés ont fait de lui un joueur plus fort. Nous voyons aujourd'hui le niveau qu'Abduqodir a atteint.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan traverse actuellement la même phase. L'équipe participe pour la première fois à la Coupe du Monde et le tirage au sort l'a placée dans l'un des groupes les plus difficiles. Les matchs contre la Colombie et le Portugal ont été un test majeur. Le résultat est douloureux, mais c'est précisément à travers ces erreurs, défaites et pressions que l'on apprend le football à ce niveau.

Tout comme Abduqodir s'est forgé en affrontant des adversaires puissants en Europe, l'équipe nationale traverse le même processus lors de la Coupe du Monde. De tels matchs apprennent aux joueurs à prendre des décisions plus rapidement, à agir sous pression et à s'adapter à un rythme élevé.

C'est pourquoi ce n'est pas le moment de critiquer l'équipe ou de se moquer des joueurs. Ils traversent une période de transition difficile. Comme Abduqodir, ils peuvent se relever après les erreurs, devenir plus forts et atteindre un nouveau niveau.

C'est dans ces moments-là qu'il faut soutenir l'équipe nationale, car la partie la plus difficile du chemin se déroule précisément maintenant.

Abduqodir HusanovOuzbékistanPortugalCoupe du MondePremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Cannavaro : « Les joueurs ouzbeks n'ont pas abandonné une seule seconde »Cannavaro : « Les joueurs ouzbeks n'ont pas abandonné une seule seconde »Aujourd'hui, 09:46La Colombie s'impose face à la RD Congo sur un score minimalLa Colombie s'impose face à la RD Congo sur un score minimalAujourd'hui, 09:03Lionel Messi pourrait-il participer à la Coupe du Monde 2030 et rejoindre la Premier League ?Lionel Messi pourrait-il participer à la Coupe du Monde 2030 et rejoindre la Premier League ?Aujourd'hui, 03:37L'Angleterre fait match nul contre le Ghana : les hommes de Thomas Tuchel muets à BostonL'Angleterre fait match nul contre le Ghana : les hommes de Thomas Tuchel muets à BostonAujourd'hui, 03:11Le Real Madrid ne pourra pas réaliser un profit de 50 millions d'euros avec le transfert de Niko PazLe Real Madrid ne pourra pas réaliser un profit de 50 millions d'euros avec le transfert de Niko PazAujourd'hui, 03:10Lionel Messi bat un record mondial : la réaction d'Antonela Roccuzzo au succès de son mariLionel Messi bat un record mondial : la réaction d'Antonela Roccuzzo au succès de son mariAujourd'hui, 02:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan