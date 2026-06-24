Après le match contre le Portugal, beaucoup ont vu Abduqodir Husanov fondre en larmes de frustration. Ce n'était pas une simple émotion après une défaite. Il connaît mieux que beaucoup de ses coéquipiers les exigences, le rythme et la pression du football européen, car il a lui-même dû lutter, commettre des erreurs et s'adapter progressivement à cet environnement.

Ses montées depuis la défense pendant le match n'étaient pas anodines. Husanov a ressenti l'écart sur le terrain. Il a compris plus tôt que les autres où l'équipe était distancée et à quelle vitesse l'adversaire évoluait.

Ses débuts en Premier League n'ont pas été faciles non plus. Il a commis des erreurs lors du match contre Chelsea et a subi de vives critiques. Mais avec le temps, ces difficultés ont fait de lui un joueur plus fort. Nous voyons aujourd'hui le niveau qu'Abduqodir a atteint.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan traverse actuellement la même phase. L'équipe participe pour la première fois à la Coupe du Monde et le tirage au sort l'a placée dans l'un des groupes les plus difficiles. Les matchs contre la Colombie et le Portugal ont été un test majeur. Le résultat est douloureux, mais c'est précisément à travers ces erreurs, défaites et pressions que l'on apprend le football à ce niveau.

Tout comme Abduqodir s'est forgé en affrontant des adversaires puissants en Europe, l'équipe nationale traverse le même processus lors de la Coupe du Monde. De tels matchs apprennent aux joueurs à prendre des décisions plus rapidement, à agir sous pression et à s'adapter à un rythme élevé.

C'est pourquoi ce n'est pas le moment de critiquer l'équipe ou de se moquer des joueurs. Ils traversent une période de transition difficile. Comme Abduqodir, ils peuvent se relever après les erreurs, devenir plus forts et atteindre un nouveau niveau.

C'est dans ces moments-là qu'il faut soutenir l'équipe nationale, car la partie la plus difficile du chemin se déroule précisément maintenant.