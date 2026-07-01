Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »

Après la fin de la participation historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026, l'entraîneur principal Fabio Cannavaro a adressé un message sincère à ses joueurs.

Le technicien italien a souligné sur ses réseaux sociaux que ses protégés ont tout donné sur le terrain malgré une pression intense. Selon lui, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, l'expérience acquise lors du Mondial jouera un rôle crucial dans l'avenir des joueurs.

« Je suis fier de mes joueurs »

Cannavaro a noté que la première Coupe du Monde pour l'Ouzbékistan est arrivée à son terme, saluant l'engagement et le dévouement des membres de l'équipe à chaque match.

« Je suis fier de mes joueurs. Même dans les moments les plus difficiles, ils ont tout donné à chaque fois qu'ils sont entrés sur le terrain et ne se sont jamais ménagés », a écrit le technicien.

L'entraîneur n'a pas caché que les joueurs ont ressenti une grande pression et des attentes élevées tout au long du tournoi. Comme c'était la première participation de l'Ouzbékistan à une Coupe du Monde, chaque match représentait un défi d'un nouveau niveau pour l'équipe.

L'équipe nationale a affronté la Colombie, le Portugal et la RD Congo lors de la phase de groupes. Une défaite 1-3 contre la RD Congo lors de la dernière journée a mis fin au parcours de l'Ouzbékistan dans la compétition.

Le Mondial a été une grande école pour les joueurs

Selon Cannavaro, les joueurs ont acquis une expérience inoubliable, indépendamment des résultats.

« Cela les aidera à grandir en tant que footballeurs et en tant qu'hommes. Il n'y a rien de plus gratifiant que de les appeler “mes joueurs” », a déclaré l'entraîneur.

La vitesse élevée, les duels physiques et le prix de chaque erreur lors de la Coupe du Monde ont été une leçon importante pour les joueurs ouzbeks. Après la compétition, Cannavaro avait souligné la cruauté du Mondial et le fait qu'à ce niveau, les petites erreurs décident du résultat.

Quel est le seul regret de Cannavaro ?

Le technicien italien a également exprimé ouvertement son seul regret après la Coupe du Monde. Il regrette de ne pas avoir pu donner suffisamment de temps de jeu à tous les joueurs convoqués.

« Je n'ai qu'un seul regret : je n'ai pas pu donner assez de temps de jeu à tout le monde. Car chacun d'entre eux méritait de vivre le rêve de la Coupe du Monde sur le terrain », a souligné Cannavaro.

Bien que faire partie de l'effectif pour le Mondial soit déjà un grand accomplissement pour chaque joueur, tout le monde n'a pas eu l'opportunité d'entrer sur le terrain. L'entraîneur principal a noté que c'était l'un des points les plus douloureux pour lui.

« Cette histoire n'est pas encore terminée »

Cannavaro a conclu son message en remerciant les joueurs et en exprimant sa confiance en l'avenir.

« Merci, les gars ! Cette histoire n'est pas terminée », a écrit l'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

La première Coupe du Monde de l'Ouzbékistan n'a peut-être pas donné les résultats escomptés. Cependant, l'expérience accumulée par les joueurs, les matchs disputés contre les meilleures équipes mondiales et la pression ressentie sur la grande scène peuvent servir de fondation importante pour les futures compétitions.

Désormais, la tâche principale de l'équipe nationale est de tirer les bonnes conclusions des erreurs de la Coupe du Monde 2026, de développer les jeunes talents et de transformer ce début historique en le point de départ de nouvelles victoires.