Virgil van Dijk surpris par la décision de la direction de Liverpool

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a exprimé sa surprise face à la décision inattendue de la direction du club de limoger l'entraîneur principal Arne Slot après une saison décevante. Selon le défenseur expérimenté, les dirigeants ne l'ont pas consulté avant de se séparer du spécialiste néerlandais. Le joueur a admis avoir appris la nouvelle par les médias samedi. Goal.com rapporte .

Suite à la défaite amicale 1-0 des Pays-Bas contre l'Algérie, Van Dijk a évoqué le départ de son compatriote dans une interview accordée à NOS. « J'ai atterri à Amsterdam samedi après-midi et la nouvelle s'était déjà répandue. Il y a eu des discussions ensuite, mais la décision était déjà prise », a déclaré le défenseur.

La saison dernière a été extrêmement difficile pour Liverpool. Malgré des dépenses records de 446 millions de livres lors du mercato estival pour des stars comme Alexander Isak, l'équipe n'a terminé que cinquième de la Premier League anglaise. Elle a également été éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions par le PSG. Des désaccords internes impliquant Mohamed Salah ont compliqué la situation.

« Ils ne me demandent ni comment ni quoi », a souligné Van Dijk concernant le processus décisionnel de la direction. Néanmoins, il a exprimé sa gratitude envers le staff technique sortant : « J'ai parlé avec Arne et Sipke. Je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait non seulement pour moi, mais pour le club. Je leur souhaite beaucoup de succès. »

Van Dijk est actuellement concentré sur l'équipe nationale, bien que la défaite contre l'Algérie l'ait contrarié. « Nous aurions dû mener au moins 2-0 à la mi-temps. Nous manquons de précision en attaque. Nous devons améliorer beaucoup de choses pour être prêts pour la Coupe du Monde », a ajouté la star de Liverpool.