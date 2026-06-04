Les matchs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan seront diffusés dans les écoles

Une nouvelle tant attendue et véritablement festive pour les amateurs de football de notre pays et les supporters fidèles de notre équipe nationale ! Afin de soutenir pleinement nos joueurs qui défendront l'honneur de notre patrie lors de la Coupe du Monde de la FIFA, qui débutera sur les pelouses en juin et juillet, une initiative d'envergure a été lancée dans toute la république. Le projet unique « Zone des Supporters » est organisé dans les écoles d'enseignement général du pays.

Dans le cadre de ce projet, un total de 220 écoles seront transformées en centres de diffusion en direct uniques pour les passionnés de football.

Tous les districts et villes couverts

Cette merveilleuse initiative couvrira entièrement 208 districts et villes d'Ouzbékistan, sans laisser de côté les régions éloignées. Toutes les installations organisationnelles et techniques nécessaires ont été créées dans ces établissements d'enseignement désignés pour une visionnage de haute qualité des matchs.

Le point le plus notable est que dans ces « zones de supporters », les élèves, leurs parents, les activistes locaux et tous nos compatriotes passionnés de football pourront se rassembler pour regarder les matchs historiques de notre équipe nationale en direct sur grands écrans et soutenir nos joueurs préférés sans réserve.

Calendrier des matchs de phase de groupes de notre équipe nationale

Les matchs de nos représentants lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde commenceront aux dates et heures suivantes (heure de Tachkent). Notez ce calendrier et encouragez notre équipe favorite ensemble :

Ouzbékistan – Colombie Date et heure : 18 juin, 07h00

Ouzbékistan – Portugal Date et heure : 23 juin, 22h00

Ouzbékistan – Congo Date et heure : 28 juin, 04h30



Devise de la rédaction : Nous souhaitons d'immenses victoires à nos garçons, qui franchissent une étape historique vers la Coupe du Monde, lors de ces matchs cruciaux ! Que chaque foyer, chaque quartier et chaque école soit témoin des futures victoires. Nous croyons en vous, les garçons !

Suivez toujours le parcours victorieux de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde, les analyses les plus chaudes après les matchs et les meilleures actualités du monde du football avec nous sur les pages de Zamin !