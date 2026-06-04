Valverde pourrait poursuivre sa carrière à Manchester City

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Valverde pourrait poursuivre sa carrière à Manchester City

Le marché des transferts dans le football européen s'intensifie. En particulier, la "chasse aux joueurs" mutuelle entre les grands clubs est toujours excitante et pleine de nouvelles inattendues pour les fans. La prochaine bombe transfertielle majeure et sensationnelle devrait exploser entre Madrid et Manchester. Selon les dernières informations du prestigieux journal espagnol "El Chiringuito", il est tout à fait possible que le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, rejoigne bientôt la Premier League anglaise.

Une offre formidable et officielle de "The Citizens"

Le leader actuel de l'Angleterre, Manchester City, élabore des plans sérieux pour renforcer et consolider davantage son milieu de terrain. Selon les initiés, "The Citizens" sont prêts à sacrifier une somme énorme de 90 millions d'euros pour ce transfert.

La star uruguayenne, devenue le véritable cœur et l'un des leaders du "Club Royal", est actuellement l'une des cibles principales et prioritaires de l'équipe d'Enzo Maresca lors du mercato estival.

Avenir incertain à Madrid et controverse Tchouaméni

Alors, une question légitime se pose : pourquoi le Real devrait-il laisser partir son leader ? Le fait est que l'atmosphère interne dans le camp madrilène est devenue quelque peu tendue. Après les controverses bruyantes impliquant son coéquipier Aurélien Tchouaméni, l'avenir de Valverde au Santiago Bernabéu reste vague et incertain. Le club anglais souhaite profiter de cette situation défavorable.

Valverde n'est pas un simple joueur, mais un véritable "moteur" sur le terrain. Jetons un coup d'œil à ses statistiques impressionnantes et productives de la saison dernière :

Statistiques

Résultat (saison 2025/2026)

Matchs totaux (toutes compétitions)

49 matchs

Buts marqués

9 buts

Passes décisives

13 passes

Une véritable intrigue pour les fans

Le transfert du milieu de terrain uruguayen de 27 ans, aujourd'hui à l'apogée de sa forme, vers Albion pourrait complètement changer l'équilibre des forces dans le football mondial. La réponse du président du Real Madrid, Florentino Pérez, à l'offre brûlante de Manchester City intéresse tout le monde.

Avis de la rédaction : Le transfert de Federico élèvera certainement le niveau de la Premier League encore plus haut. Cependant, il est difficile de croire que les fans du Real laisseront partir leur favori facilement. Nous continuerons à suivre l'évolution des événements !

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Federico ValverdeManchester CityReal MadridMadridAurélien Tchouaméni
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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