Jose Mourinho dépose une plainte contre la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme

Le célèbre spécialiste portugais Jose Mourinho a fait passer son conflit avec les officiels du football turc à un nouveau niveau. L'entraîneur, actuellement le principal candidat au poste d'entraîneur principal du Real Madrid, a déposé une plainte officielle auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), affirmant que ses droits fondamentaux ont été violés durant son mandat au Fenerbahce. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Jose Mourinho, qui a quitté le Fenerbahce en août 2025, conteste les sanctions disciplinaires imposées par la Fédération turque de football (TFF). Cette bataille juridique a commencé en novembre 2024 après une victoire contre Trabzonspor. À l'époque, l'entraîneur avait été suspendu pour un match et lourdement amendé pour avoir critiqué le système VAR et la structure du football local.

Dans les documents soumis au tribunal de Strasbourg, Jose Mourinho a exprimé des doutes sur la transparence et l'impartialité du système judiciaire sportif turc. Selon l'entraîneur expérimenté, les conseils du football en Turquie ne sont pas indépendants et son droit à la liberté d'expression a été bafoué pour avoir critiqué les standards d'arbitrage de la Super Lig. Il avait souligné à plusieurs reprises des problèmes systémiques dans ses déclarations.

De plus, Jose Mourinho, qui est le choix principal de Florentino Perez pour les élections à la présidence du Real Madrid, souligne que son droit à un procès équitable a également été nié. Selon l'entraîneur, la partie motivée de la décision de sanction contre lui n'a pas été fournie, ce qui a limité sa capacité à se défendre légalement.

Cette procédure judiciaire devrait mettre à l'épreuve les procédures disciplinaires de la Fédération turque de football à l'échelle internationale. Jose Mourinho et ses avocats estiment que la Turquie a violé les protocoles européens des droits de l'homme qu'elle a signés.