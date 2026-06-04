Dusan Vlahovic pourrait poursuivre sa carrière en Premier League anglaise

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Dusan Vlahovic pourrait poursuivre sa carrière en Premier League anglaise

Le marché estival des transferts du football européen est sur le point de connaître un autre événement majeur et sensationnel. La Juventus, géant de la Serie A italienne, et Dusan Vlahovic, l'habile attaquant de l'équipe nationale serbe, sont au bord d'un tournant radical dans leur carrière, proches de porter le maillot d'un nouveau club. Selon les dernières informations brûlantes du prestigieux journal italien Tuttosport, le célèbre club londonien de Chelsea montre un vif intérêt pour les services de l'attaquant serbe.

Les 'Blues' de Londres ne parviennent pas à s'entendre avec le club turinois sur le contrat et prévoient de profiter de la situation favorable entourant le joueur talentueux, désireux de partir, pour l'amener en Albion dès que possible.

Une lutte immense entre les géants européens pour l'attaquant

Cependant, il ne sera pas facile pour Chelsea d'ajouter la machine à buts serbe à son effectif. En effet, d'autres grands prétendants se sont alignés comme acheteurs sur le marché des transferts :

  • Le club madrilène de l'Atletico étudie activement l'option Vlahovic pour renforcer sa ligne d'attaque ;

  • L'équipe munichoise du Bayern souhaite vivement voir l'attaquant serbe dans ses rangs.

La source souligne particulièrement que les capacités financières et les fonds offerts par ces clubs prétendants sont nettement supérieurs à ceux montrés par un autre représentant actuel de l'Italie, Naples.

Les négociations avec la Juventus ont abouti à une impasse

Alors, qu'est-ce qui a réellement déclenché ces discussions de transfert ? Auparavant, la presse sportive avait largement rapporté que les négociations officielles entre la direction de la Juventus et le joueur pour prolonger le contrat de travail actuel étaient dans une impasse totale. En raison de l'incapacité des parties à s'entendre sur les conditions financières, le joueur a décidé de quitter l'équipe.

Rappelons que l'attaquant grand et prolifique Dusan Vlahovic depuis 2022 défend honorablement les couleurs du club turinois, jouant comme la principale force de frappe de l'équipe.

Club actuel du joueur

Géants prétendants

Raison principale du transfert

Juventus (Turin)

Chelsea, Bayern, Atletico

Échec des négociations contractuelles

Intrigue pour les fans : Il est très intéressant pour tout le monde de savoir quel championnat sera la prochaine destination de Vlahovic, l'un des attaquants centraux les plus talentueux du football mondial. Les aristocrates londoniens remporteront-ils cette bataille ou la machine allemande de Munich l'emportera-t-elle ? Nous le saurons bientôt.

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Dušan VlahovićJuventusChelseaSerbieTurin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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