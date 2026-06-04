Fabio Capello réagit au conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte

L'ancien entraîneur chef de l'équipe nationale d'Italie et du Real Madrid, Fabio Capello, a répondu avec virulence aux critiques adressées à Antonio Conte par Kevin De Bruyne. Auparavant, le meneur de jeu belge avait admis ouvertement être heureux du départ de l'entraîneur de Naples. Capello a accusé le footballeur de blâmer les autres pour ses propres échecs. Selon Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Capello a déclaré : "Les gens ont toujours l'habitude de blâmer les autres, mais en réalité, ils devraient se regarder dans le miroir. Quand De Bruyne a rejoint l'équipe, s'attendait-il à ce que tout le système de jeu change juste pour lui ? Je pense que Conte a priorisé les intérêts de l'équipe dans ses choix tactiques. Je respecte De Bruyne, mais il aurait dû écouter sa conscience avant de parler."

Le conflit est né du mécontentement du footballeur de 34 ans face au style défensif de Naples. L'ancienne star de Manchester City a souligné que le schéma tactique 5-4-1 utilisé par Conte limitait ses capacités créatives. Malgré une deuxième place en Serie A, De Bruyne n'a pas caché que ses vues différaient totalement de celles de l'entraîneur et que son départ était une issue positive pour lui.

Antonio Conte, de son côté, a annoncé sa démission en raison de l'atmosphère et des désaccords internes au club. L'entraîneur a admis n'avoir pas pu unir l'environnement de Naples, affirmant que des personnes "toxiques" autour du club nuisaient à l'équipe. Selon lui, l'équipe a besoin de personnes sérieuses qui l'aiment sincèrement, et non de ceux qui cherchent des likes.