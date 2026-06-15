Dans le contexte de la Coupe du Monde 2026 qui se déroule en Amérique du Nord, un débat politique et idéologique majeur a éclaté. Les critiques émises par le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, concernant le nouveau format élargi de la compétition ont suscité une vague de protestations internationales. Des associations nationales de football de plusieurs continents, dont l'Association de football d'Ouzbékistan, ont publié une déclaration commune officielle en réponse aux propos du président de l'UEFA.

Publié par le célèbre insider et commentateur sportif Ben Jacobs, cet appel officiel et ferme a été signé par les dirigeants du football de 13 pays, dont l'Ouzbékistan, le Cap-Vert, Curaçao, le Congo, Haïti, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire.

« Pour nous, il n'existe pas de match insignifiant lors d'une Coupe du Monde ! »

La raison principale de cette déclaration commune est le fait qu'Aleksander Čeferin ait qualifié certains matchs du nouveau format de la Coupe du Monde d'« inintéressants et insignifiants » pour les spectateurs. De tels propos arrogants ont heurté la dignité des représentants d'autres continents qui œuvrent au développement du football mondial.

La déclaration commune des associations nationales souligne les points suivants : « Tout en respectant le dirigeant du football européen, nous rejetons fermement ces points de vue. Pour nos pays et nos peuples, le concept de match dénué de sens ou insignifiant lors de la phase finale de la Coupe du Monde n'a jamais existé et n'existera jamais. En particulier, pour des nations comme l'Ouzbékistan, le Cap-Vert et Curaçao, qui aspirent constamment au progrès, participer à la phase finale de ce tournoi mondial est la réalisation d'un rêve générationnel et une réalité historique. »

Vous pouvez vous familiariser avec la composition de la coalition unie contre le président de l'UEFA et leurs positions clés dans l'appel via le tableau analytique suivant :

Principaux signataires de l'appel Personnalité officielle visée par la déclaration Sujet principal de la critique Idée centrale et exigence de l'appel Pays hôtes du tournoi Date de fin du tournoi Ouzbékistan, Curaçao, Cap-Vert, Congo, Haïti, Algérie, Maroc, Sénégal et autres Aleksander Čeferin

(Président de l'UEFA) Le prétendu « manque d'intérêt » des matchs de la Coupe du Monde 2026 Universalité du football et principes sportifs USA, Mexique, Canada 19 juillet 2026

La force du football réside dans sa capacité à unir les peuples

Les auteurs ont également rappelé que pour des équipes comme le Congo et Haïti, revenues sur le devant de la scène après une longue absence, cette Coupe du Monde est une véritable fête que des millions de fans passionnés attendaient depuis des années. La déclaration souligne fermement qu'aucune équipe n'a reçu sa place gratuitement, mais que chaque équipe a mérité ce droit par une compétition loyale et intense sur le terrain, basée sur des principes sportifs purs.

« La véritable puissance du beau jeu ne réside pas dans son appartenance à un continent spécifique, mais dans son universalité : il appartient au monde entier et peut unir des peuples de langues et de cultures différentes. Chaque nation a transpiré sur le terrain pour conquérir ce droit sacré. Par conséquent, chaque seconde et chaque match de la Coupe du Monde ont une valeur inestimable pour nous », conclut la déclaration.

Pour rappel, la Coupe du Monde 2026, la plus grande fête du football de la planète, captive actuellement le public dans les stades des USA, du Mexique et du Canada, et se terminera par le match final le 19 juillet de cette année. Nous souhaitons à notre équipe nationale un grand succès dans ce parcours historique !

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