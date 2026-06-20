Une nouvelle nouvelle sensation vient d'apparaître sur le marché des transferts. Le milieu de terrain du club de Nottingham Forest Elliot Anderson est très proche de poursuivre sa carrière à Manchester City.

« Purple Panel » selon les informations de cette publication, les clubs sont parvenus à un accord total sur le transfert.

Des chiffres hallucinants et un contrat historique

Si cet accord est officiellement confirmé, il changera non seulement l'histoire de City, mais celle de toute la Premier League (PL) :

Montant du transfert : 138 millions d'euros .

Statut de record : L'achat le plus cher de l'histoire de Manchester City (le record de Jack Grealish serait battu).

Record PL : Le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de la ligue.

Durée du contrat : 5 ans (avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire).

Visite médicale : Le joueur devrait passer sa visite médicale aux États-Unis dans les prochains jours.

Bien que le monde du football évolue rapidement, il serait prudent d'aborder cette nouvelle avec prudence. En effet, la page « Purple Panel » est connue sur les réseaux sociaux pour diffuser souvent des « insiders » satiriques, parodiques ou extrêmement exagérés. Elliot Anderson est un joueur talentueux, mais que Enzo Maresca mise 138 millions d'euros cash pour lui ressemble plus à un beau mème footballistique qu'à la réalité. Si ce transfert se concrétise, City aura fait exploser la bombe de l'année !

Statistiques d'Anderson la saison dernière

Le joueur de 23 ans a réalisé des performances stables avec Nottingham Forest la saison dernière et est devenu l'une des figures centrales de l'équipe :

Indicateur Statistique Matchs joués 50 Buts marqués 4 Passes décisives (assists) 5

Dans les prochains jours, il sera définitivement clair si cette nouvelle est vraie ou s'il ne s'agit que d'une simple rumeur de transfert. Continuez à nous suivre !