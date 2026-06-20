Ilyos Zeytullayev : « L'Ouzbékistan a posé de gros problèmes à la Colombie »

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Ilyos Zeytullayev : « L'Ouzbékistan a posé de gros problèmes à la Colombie »

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et actuel entraîneur principal du club Bunyodkor Ilyos Zeytullayev a partagé ses réflexions sur le match d'ouverture (1:3) de notre équipe nationale contre la Colombie lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Extrait de l'interview d'Ilyos Zeytullayev accordée à la publication « Metaratings.ru » :

« Après le but de Fayzullayev, l'Ouzbékistan a semblé trouver son jeu. L'équipe s'est réveillée et a cherché à jouer offensivement. Pour gagner des matchs de ce niveau, une plus grande expérience internationale est cruciale. C'est précisément cette expérience que l'Ouzbékistan acquiert actuellement. L'Ouzbékistan a posé de gros problèmes à la Colombie et ne facilitera pas la tâche à ses autres adversaires. »

3 conclusions importantes de l'expert

Malgré la défaite de nos représentants, Zeytullayev a souligné les facteurs positifs suivants :

  • L'impact psychologique du but : Le but de la tête d'Abbosbek Fayzullayev est non seulement entré dans l'histoire, mais a également donné une liberté psychologique à nos joueurs sur le terrain. Après le but, l'équipe a surmonté le stress de la grande scène et a commencé à exprimer son jeu.

  • Le facteur le plus précieux — L'expérience internationale : Le Mondial est un niveau totalement différent avec une pression intense. Selon l'ancien légionnaire expérimenté, nos représentants acquièrent actuellement sur le terrain l'« atmosphère des grands tournois », essentielle pour l'avenir.

  • Un signal sérieux pour les adversaires : Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan soit débutante, elle a forcé la défense de la Colombie, participant régulière et grand du Mondial, à s'employer sérieusement. Cela prouve que nous ne serons pas une proie facile pour les autres adversaires du groupe.

Pour rappel, deux autres tests sérieux attendent nos représentants dans le groupe K : des matchs contre le Portugal le 23 juin et contre la RD Congo le 27 juin. Nous souhaitons bonne chance à notre équipe nationale pour les matchs à venir !

Ilyos ZeytullayevOuzbékistanColombieBunyodkorPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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