Ilyos Zeytullayev : « L'Ouzbékistan a posé de gros problèmes à la Colombie »

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et actuel entraîneur principal du club Bunyodkor Ilyos Zeytullayev a partagé ses réflexions sur le match d'ouverture (1:3) de notre équipe nationale contre la Colombie lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Extrait de l'interview d'Ilyos Zeytullayev accordée à la publication « Metaratings.ru » :

« Après le but de Fayzullayev, l'Ouzbékistan a semblé trouver son jeu. L'équipe s'est réveillée et a cherché à jouer offensivement. Pour gagner des matchs de ce niveau, une plus grande expérience internationale est cruciale. C'est précisément cette expérience que l'Ouzbékistan acquiert actuellement. L'Ouzbékistan a posé de gros problèmes à la Colombie et ne facilitera pas la tâche à ses autres adversaires. »

3 conclusions importantes de l'expert

Malgré la défaite de nos représentants, Zeytullayev a souligné les facteurs positifs suivants :

L'impact psychologique du but : Le but de la tête d'Abbosbek Fayzullayev est non seulement entré dans l'histoire, mais a également donné une liberté psychologique à nos joueurs sur le terrain. Après le but, l'équipe a surmonté le stress de la grande scène et a commencé à exprimer son jeu.

Le facteur le plus précieux — L'expérience internationale : Le Mondial est un niveau totalement différent avec une pression intense. Selon l'ancien légionnaire expérimenté, nos représentants acquièrent actuellement sur le terrain l'« atmosphère des grands tournois », essentielle pour l'avenir.

Un signal sérieux pour les adversaires : Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan soit débutante, elle a forcé la défense de la Colombie, participant régulière et grand du Mondial, à s'employer sérieusement. Cela prouve que nous ne serons pas une proie facile pour les autres adversaires du groupe.

Pour rappel, deux autres tests sérieux attendent nos représentants dans le groupe K : des matchs contre le Portugal le 23 juin et contre la RD Congo le 27 juin. Nous souhaitons bonne chance à notre équipe nationale pour les matchs à venir !