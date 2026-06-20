Lamine Yamal révèle son choix entre Messi et Neymar

La jeune étoile du FC Barcelona et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, s'est exprimé sur l'un des sujets les plus débattus du football moderne : le meilleur joueur de l'histoire. Le jeune talent a souligné les différences entre Lionel Messi et Neymar, révélant qui est son modèle. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors d'une interview accordée à RTVE, Yamal a affirmé qu'il considérait la légende argentine Lionel Messi comme la plus grande figure de l'histoire du football. Selon lui, chaque match de Messi prouve son inégalité et il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. « Si quelqu'un a un doute, c'est qu'il cherche simplement des excuses », a ajouté le jeune attaquant.

Concept d'idole et d'idéal

Fait intéressant, bien que Messi soit reconnu comme le meilleur de l'histoire, l'idole personnelle de Yamal est un autre joueur. Lamine a admis que le Brésilien Neymar a joué un rôle majeur dans la formation de son style de jeu. L'influence de Neymar est clairement visible dans ses dribbles audacieux et sa technique pour éliminer les défenseurs.

« Mon idole est Neymar, car regarder son jeu me procure du plaisir. Mais Messi est le meilleur, il n'y a aucune discussion possible », a expliqué Yamal. Selon Goal.com, le jeune footballeur aspire à reproduire la créativité de la star brésilienne dans son jeu, tout en plaçant Messi en première position en termes de réussite.

Actuellement avec l'équipe nationale d'Espagne, Yamal a également évoqué sa condition physique. De retour de blessure, le joueur a indiqué qu'il agirait avec prudence lors du prochain match contre l'Arabie Saoudite. Selon lui, jouer 90 minutes complètes à ce stade serait prématuré et constituerait une décision risquée.

« Pour l'instant, je suis en phase d'adaptation. Je suis prêt à jouer le temps que l'entraîneur m'accordera, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour passer tout le match sur le terrain », déclare Yamal. Il a également avoué avoir eu peur d'être écarté de la liste de l'équipe nationale à cause de sa blessure et n'avoir pensé qu'au tournoi durant sa convalescence.

Ces aveux sincères de Lamine Yamal ont suscité de vastes discussions sur les réseaux sociaux. De nombreux experts notent que son style de jeu fusionne réellement l'héritage des anciennes stars du FC Barcelona. Yamal attire l'attention des supporters non seulement par son talent, mais aussi par son respect envers les grands joueurs qui l'ont précédé.