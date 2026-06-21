CDM 2026 : Un agent turc critique vivement l'équipe nationale

·1·Sport
CDM 2026 : Un agent turc critique vivement l'équipe nationale

L'agent de football turc Shenol Tosun a exprimé des opinions tranchées sur le jeu et les résultats de l'équipe nationale de Turquie après sa participation décevante à la Coupe du Monde. Selon lui, le potentiel de l'équipe était bien plus élevé et l'effectif actuel était capable de se battre au moins pour une place en demi-finale.

Un départ prématuré au lieu d'une demi-finale

Shenol Tosun n'a pas caché son profond regret face à l'élimination précoce de l'équipe lors du tournoi :

« Cette équipe aurait dû se battre pour atteindre les demi-finales. Mais nous avons tous vu ce qui s'est passé. Malheureusement, ce tournoi s'est terminé pour l'équipe nationale de Turquie ».

Les erreurs du staff technique

Selon l'agent, la cause principale de cet échec est le staff technique, qui a commis des erreurs tactiques et n'a pas su composer correctement l'équipe. Dans sa critique, il a particulièrement insisté sur les points suivants :

  • Le fait que les entraîneurs se soient appuyés sur les mêmes joueurs et n'aient pas tiré les conclusions appropriées des matchs insatisfaisants ;

  • Les deux défaites enregistrées lors de la phase de groupes sont entièrement dues aux erreurs des entraîneurs ;

  • Le fait que l'équipe ait évolué sans un véritable avant-centre lors d'une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde.

« Y a-t-il une autre équipe qui joue sans avant-centre à la Coupe du Monde ? La réponse est là », a ajouté Tosun.

Rappel : L'équipe nationale de Turquie a perdu ses deux premiers matchs de la phase de groupes de la CDM 2026. En conséquence, elle a été éliminée prématurément avant les barrages.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Déroute pour la Suède face aux « Oranges mécaniques » : victoire 5-1Déroute pour la Suède face aux « Oranges mécaniques » : victoire 5-1Aujourd'hui, 00:17Curtis Jones pourrait rejoindre la Serie A : une réaction en chaîne de transferts s'amorceCurtis Jones pourrait rejoindre la Serie A : une réaction en chaîne de transferts s'amorceAujourd'hui, 00:14Lutte pour la tête du groupe : compositions Allemagne – Côte d'IvoireLutte pour la tête du groupe : compositions Allemagne – Côte d'IvoireAujourd'hui, 00:06Morten Hjulmand quitte le Sporting : Ruben Amorim le tente pour l'AC MilanMorten Hjulmand quitte le Sporting : Ruben Amorim le tente pour l'AC MilanHier, 23:51Le coach de la Côte d'Ivoire ne craint pas l'Allemagne : « Notre objectif est le 1/16e de finale ! »Le coach de la Côte d'Ivoire ne craint pas l'Allemagne : « Notre objectif est le 1/16e de finale ! »Hier, 23:51Kylian Mbappé sur Michael Olise : « C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain »Kylian Mbappé sur Michael Olise : « C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain »Hier, 23:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?