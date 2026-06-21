CDM 2026 : Un agent turc critique vivement l'équipe nationale

L'agent de football turc Shenol Tosun a exprimé des opinions tranchées sur le jeu et les résultats de l'équipe nationale de Turquie après sa participation décevante à la Coupe du Monde. Selon lui, le potentiel de l'équipe était bien plus élevé et l'effectif actuel était capable de se battre au moins pour une place en demi-finale.

Un départ prématuré au lieu d'une demi-finale

Shenol Tosun n'a pas caché son profond regret face à l'élimination précoce de l'équipe lors du tournoi :

« Cette équipe aurait dû se battre pour atteindre les demi-finales. Mais nous avons tous vu ce qui s'est passé. Malheureusement, ce tournoi s'est terminé pour l'équipe nationale de Turquie ».

Les erreurs du staff technique

Selon l'agent, la cause principale de cet échec est le staff technique, qui a commis des erreurs tactiques et n'a pas su composer correctement l'équipe. Dans sa critique, il a particulièrement insisté sur les points suivants :

Le fait que les entraîneurs se soient appuyés sur les mêmes joueurs et n'aient pas tiré les conclusions appropriées des matchs insatisfaisants ;

Les deux défaites enregistrées lors de la phase de groupes sont entièrement dues aux erreurs des entraîneurs ;

Le fait que l'équipe ait évolué sans un véritable avant-centre lors d'une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde.

« Y a-t-il une autre équipe qui joue sans avant-centre à la Coupe du Monde ? La réponse est là », a ajouté Tosun.

Rappel : L'équipe nationale de Turquie a perdu ses deux premiers matchs de la phase de groupes de la CDM 2026. En conséquence, elle a été éliminée prématurément avant les barrages.