Dalot : « Tout le monde sait comment Cristiano répond aux critiques »

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Dalot : « Tout le monde sait comment Cristiano répond aux critiques »

Le défenseur de l'équipe nationale du Portugal, Diogo Dalot, a exprimé son opinion sur les rumeurs et les critiques entourant son coéquipier et capitaine Cristiano Ronaldo. Dalot a souligné que l'immense expérience de Ronaldo reste l'un des facteurs les plus importants pour l'équipe.

Déclaration de Diogo Dalot

Selon le joueur, la pression et les critiques sont naturelles lors de grands tournois comme la Coupe du Monde :

« Tout le monde sait comment Cristiano répond aux critiques. Il a plus de 20 ans d'expérience avec l'équipe nationale. Je pense que Ronaldo apporte de la confiance à l'équipe. La critique fait partie du jeu, surtout quand on considère que le tournoi auquel nous participons est l'un des plus grands, voire le plus grand au monde ».

Points clés de l'interview

Dalot a évoqué les points suivants concernant l'atmosphère interne du camp portugais et l'attitude de l'équipe envers le capitaine :

  • Une confiance mutuelle stable: La confiance des joueurs envers Ronaldo et celle de l'attaquant envers toute l'équipe n'ont jamais changé et resteront ainsi.

  • Sérénité mentale: La simple présence de Ronaldo dans l'effectif donne à ses coéquipiers une confiance supplémentaire et un sentiment d'audace.

  • Préparation maximale: Le footballeur légendaire, qui a traversé de nombreuses épreuves au cours de sa carrière, est toujours prêt à jouer contre n'importe quel adversaire sous les couleurs de la sélection.

Pour rappel, l'équipe nationale du Portugal affrontera l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la 2ème journée de la phase de groupes. Le match est prévu pour le 23 juin à 22h00, heure de Tachkent.

Diogo DalotCristiano RonaldoPortugalOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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