Abduqodir Husanov contre Cristiano Ronaldo : duel central du groupe K

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Abduqodir Husanov contre Cristiano Ronaldo : duel central du groupe K

Dans le groupe K de la Coupe du Monde, la situation s'est tendue après la première journée. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, ayant manqué sa chance lors du premier match, affrontera le Portugal lors du prochain tour. Avant ce choc prévu le 23 juin, le monde du football discute activement de l'affrontement entre deux générations : le jeune et puissant défenseur Abduqodir Husanov et l'expérimenté attaquant Cristiano Ronaldo.

Iskander Sergaliyev : Husanov est supérieur physiquement

L'expert en football kazakh Iskander Sergaliyev a hautement 평가é les capacités du défenseur ouzbek dans son podcast, déclarant ce qui suit :

"Physiquement, Abduqodir Husanov est certainement supérieur. Cependant, le choix du bon positionnement est également un facteur crucial. Les bonnes passes de Husanov sont apparues récemment. Nous nous souvenons de ses premiers matchs à Manchester City, où il avait commis des erreurs contre Chelsea. Mais depuis, il a beaucoup progressé et est devenu l'un des défenseurs les plus brillants de la Premier League. En termes de capacités physiques, Husanov peut rivaliser avec n'importe quel joueur de l'équipe du Portugal."

Situation et statistiques après la première journée

Aucune des deux équipes n'a obtenu le résultat escompté lors de la première journée. Le tableau suivant compare la situation des équipes et de leurs leaders :

Statistiques

Portugal (Cristiano Ronaldo)

Ouzbékistan (Abduqodir Husanov)

Résultat du premier tour

Match nul contre la RD Congo (1:1)

Défaite contre la Colombie (1:3)

Position dans le groupe

Milieu du classement du quartet

Sans point, dernière place

État du joueur lors du 1er tour

L'un de ses matchs les plus faibles, seulement 25 touches de balle en 90 minutes

N'a pas pu empêcher l'attaquant adverse Luis Diaz de marquer un but et de délivrer une passe décisive

Âge et avantage

41 ans, immense expérience et maîtrise tactique

22 ans, hautes capacités physiques et expérience en Premier League

Heure et lieu de la rencontre

  • Date : 23 juin

  • Heure : 22h00, heure de Tachkent

  • Stade : Houston Stadium, Houston, États-Unis

  • Capacité du stade : 72 220 spectateurs

Pour les hommes de Fabio Cannavaro, ce match est crucial pour accéder aux play-offs. Nous souhaitons bonne chance à nos représentants dans ce duel où l'expérience pluriannuelle rencontre la fougue de la nouvelle génération.

Abduqodir HusanovCristiano RonaldoOuzbékistanPortugalManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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