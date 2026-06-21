Behruz Karimov forfait pour le match Ouzbékistan-Portugal

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Behruz Karimov forfait pour le match Ouzbékistan-Portugal

Behruz Karimov, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan des jeunes, manquera le match contre le Portugal en raison d'une blessure.

Le latéral avait réalisé une bonne performance lors du premier match du championnat du monde contre la Colombie. Cependant, son ancienne blessure a recommencé à le gêner depuis.

Behruz Karimov n'a pas participé aux premiers entraînements collectifs après le match. Il s'est entraîné individuellement hier. Par conséquent, le staff technique ne pourra pas compter sur lui pour la rencontre face au Portugal.

On espère désormais que le joueur sera rétabli pour le prochain match. L'équipe nationale d'Ouzbékistan des jeunes affrontera prochainement le Congo.

Behruz KarimovOuzbékistanPortugalColombieCongo
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Nodirbek Razzokov
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