Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Iran, Amir Galenoi, a fait une déclaration tranchante sur les restrictions d'entrée aux États-Unis, les tensions militaro-politiques entre les deux pays et les conditions inégales créées par les organisateurs de la Coupe du Monde. Le spécialiste a souligné que les problèmes extra-sportifs rencontrés par l'équipe brisent l'esprit du football.

Problèmes extra-sportifs et restrictions de visa

Selon l'entraîneur, les obstacles organisationnels ont gravement affecté le processus d'adaptation de l'équipe au tournoi :

Arrivée tardive : L'équipe d'Iran est arrivée très tard pour la compétition, perdant ainsi au moins deux semaines nécessaires pour s'adapter aux nouvelles conditions.

Restriction de la délégation : L'un des aspects les plus regrettables est que les dirigeants du football iranien et les représentants des médias n'ont pas obtenu de visas pour accompagner l'équipe.

"Nous avons énormément de problèmes, surtout en dehors du terrain. Je me suis adressé aux entraîneurs des 47 autres équipes nationales participant à la Coupe du Monde, mais aucun n'a répondu... Un tel traitement ne correspond absolument pas au statut d'une Coupe du Monde. Vous invitez une équipe nationale, mais vous refusez d'accueillir son personnel ?", a déclaré l'entraîneur.

Manque de temps avant le match contre la Belgique

Avant le match crucial contre la Belgique qui a lieu aujourd'hui, il a été révélé que les organisateurs n'avaient pas créé des conditions suffisantes pour l'équipe d'Iran. Galenoi a énuméré les problèmes suivants durant la préparation :

Selon le plan de l'entraîneur, l'équipe avait besoin d'au moins 24 heures de repos et de préparation avant le match.

Cependant, les organisateurs n'ont alloué que 16 heures à l'équipe d'Iran.

En raison de ce manque de temps, les joueurs ont été contraints d'interrompre l'entraînement officiel à mi-chemin. L'entraîneur a qualifié cette situation d'injustice totale.

Appel au peuple iranien et désir de paix

Amir Galenoi a déclaré que malgré les obstacles politiques et organisationnels, les joueurs feraient tout leur possible sur le terrain et joueraient uniquement pour les supporters :