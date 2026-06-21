Reece James attristé par le départ de Marc Cucurella au Real Madrid

Le capitaine de Chelsea, Reece James, a admis que le départ de son coéquipier Marc Cucurella vers la capitale espagnole l'avait profondément affecté. Le latéral gauche espagnol a rejoint le Real Madrid, où il évoluera sous les ordres de José Mourinho. Ce transfert laisse un vide important dans la ligne défensive du club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, le montant de ce transfert s'élève à 55 millions d'euros, avec 5 millions d'euros de bonus supplémentaires. Durant ses quatre années à Stamford Bridge, Cucurella a remporté la Coupe du Monde des Clubs et la Conference League. Il rejoint désormais les actuels rois de l'Europe.

S'exprimant depuis le camp de préparation de l'équipe nationale d'Angleterre pour la Coupe du Monde, Reece James n'a pas caché ses émotions. « J'ai parlé avec lui il y a quelques jours. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs latéraux gauches au monde. C'est le football, les joueurs changent souvent d'équipe. Je suis très triste de son départ, mais je lui souhaite bonne chance dans son nouveau club », a déclaré le capitaine de Chelsea.

Le début de l'ère Xabi Alonso

Le départ de Cucurella pourrait poser de sérieux problèmes au nouvel entraîneur Xabi Alonso. Ayant remplacé Liam Rosenior en avril, Alonso est devenu le sixième entraîneur permanent sous la propriété de BlueCo. Il doit désormais trouver une solution pour remplacer ce défenseur expérimenté qui a disputé plus de 160 matchs.

La direction du club mise sur les ressources internes. Notamment, Jorrel Hato a beaucoup progressé récemment, et l'Argentin Valentin Barco est également attendu dans l'équipe. De plus, le jeune Geovany Quenda, âgé de 19 ans et transféré du Sporting CP, devrait jouer un rôle important dans les plans d'Alonso.

Bien que le départ de son ami proche soit difficile, Reece James est optimiste quant à sa collaboration avec Xabi Alonso. Le spécialiste, ayant remporté presque tous les trophées de sa carrière de joueur, a réussi à instaurer une nouvelle atmosphère dans le vestiaire. James a déjà communiqué avec l'entraîneur par téléphone et a exprimé son désir de profiter de ses connaissances tactiques.

« Peu importe à qui je parle, tout le monde dit que c'est un entraîneur exceptionnel. Sa carrière de joueur a également été légendaire. J'ai hâte de travailler sous les ordres de Xabi Alonso », a ajouté James. Ces changements sont perçus comme le début d'une nouvelle ère pour Chelsea.