Gavi sur les critiques : « Le Portugal a été deux fois moins critiqué que nous »

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Espagne, Gavi, a réagi aux critiques adressées à son équipe après le match nul inattendu (0-0) contre le Cap-Vert lors de la première journée de la Coupe du Monde. Le joueur a comparé la pression médiatique entourant les Espagnols à celle après le match nul du Portugal contre la RD Congo (1-1).

Déclaration de Gavi au journal « A Bola »

Le jeune milieu de terrain a souligné qu'il comprenait les attaques contre lui et son équipe, mais que certaines critiques étaient injustes :

« Nous, toute l'équipe, avons fait un mauvais match. J'ai été plus critiqué que les autres, mais je le comprends. En fait, je m'y attendais. Beaucoup de ceux qui critiquent ne comprennent pas le football. Ils se focalisent sur des détails — les buts et les passes décisives. » « Pour moi, le football est quelque chose de plus grand, mais bon, chacun voit les choses comme il veut. Si nous avions gagné, il n'y aurait pas autant de bruit. L'adversaire jouait avec 5 défenseurs, ce n'était pas facile. Mais par exemple, le Portugal a fait match nul contre la RD Congo et n'a même pas reçu la moitié des critiques qui nous sont adressées. »

Points clés de l'interview

Selon Gavi, le climat négatif autour de l'équipe d'Espagne a été exagéré pour les raisons suivantes :

Analyse superficielle : Les supporters et les experts évaluent uniquement le score final et le nombre de buts, sans tenir compte du contenu du jeu.

Le « bus » adverse : La ligne défensive compacte du Cap-Vert avec 5 défenseurs a entravé le football de combinaison de l'Espagne.

Deux poids, deux mesures : Bien que le Portugal ait également perdu des points contre un adversaire considéré comme plus faible, la pression maximale repose sur l'équipe d'Espagne.

Prochain match : l'occasion de surmonter la pression

L'équipe nationale d'Espagne entre sur le terrain aujourd'hui pour oublier l'échec de la première journée et redresser la barre dans le groupe.

Compétition : Coupe du Monde 2026, Groupe H, 2ème journée

Adversaire : Arabie Saoudite

Date : 21 juin (aujourd'hui)

Ce match est crucial pour Gavi et ses coéquipiers afin de répondre aux critiques et de préserver leurs chances d'accéder aux phases finales.