Les rumeurs de transfert entourant Hayden Hackney, milieu de terrain du club anglais de Middlesbrough, s'intensifient. Le joueur de 23 ans suscite un vif intérêt de la part de grands clubs de Premier League tels que Manchester United, Everton et Tottenham. Cependant, des experts du secteur avertissent que mauvais choix de carrière pourrait porter un coup sérieux au développement du jeune talent. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Brian Deane, ancien international anglais, a conseillé au joueur de privilégier le temps de jeu plutôt que les aspects financiers. Selon lui, pour Hayden Hackney, qui est un titulaire régulier à Middlesbrough, rester sur le banc d'un grand club signifierait un arrêt dans sa progression.

Un pas risqué pour sa carrière ?

La saison dernière, Middlesbrough a manqué sa promotion en division supérieure après une défaite contre Hull City lors des play-offs. Malgré cela, Hackney a été reconnu comme l'une des étoiles les plus brillantes du Championship. Selon Goal.com, le contrat actuel du joueur expire dans un an, ce qui intensifie la concurrence sur le marché des transferts.

Brian Deane a déclaré dans une interview accordée à Ticombo : "C'est une situation très complexe. Il est jeune et il est naturel qu'il veuille passer à l'étape suivante. Mais il doit être très prudent quant au club qu'il choisit. S'il choisit la mauvaise équipe, il n'aura pas le temps de jeu nécessaire et cela freinera sa croissance".

L'option Manchester United présente un facteur particulier. L'ancienne légende du club et actuel entraîneur de Middlesbrough, Michael Carrick, est l'un des principaux promoteurs de ce transfert. Carrick travaille avec Hackney depuis trois saisons et, estimant hautement son potentiel, est convaincu que le joueur peut renforcer le milieu de terrain des "Red Devils".

Everton — l'option de la stabilité

Parallèlement, les experts considèrent l'option Everton comme la voie la plus favorable pour Hayden Hackney. Le club de Merseyside se distingue par sa propension à donner plus de chances aux jeunes joueurs et par son environnement stable. Ici, le joueur pourrait s'adapter plus facilement à l'atmosphère de la Premier League et s'imposer dans l'équipe première.

La direction de Middlesbrough fait face à un choix difficile : vendre le joueur maintenant pour réaliser un profit confortable, ou le garder une saison de plus pour lutter pour la montée. Si Hackney reste, il continuera de jouer un rôle central en tant que "metronome" de l'équipe.

En conclusion, le prochain mercato estival déterminera le destin futur de Hayden Hackney. Bien que l'appel d'un géant comme Manchester United soit attrayant, des clubs comme Everton pourraient s'avérer plus bénéfiques pour le développement du joueur.