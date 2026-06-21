Abduqodir Husanov parmi les trois joueurs les plus rapides du tournoi

La FIFA a publié les statistiques officielles après la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Le classement des joueurs ayant atteint les vitesses les plus élevées durant la compétition y est également présenté.

Heureusement, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du Manchester City, ayant joué l'intégralité du match contre la Colombie dans le groupe K, Abduqodir Husanov est entré dans le top trois des joueurs les plus rapides au monde.

Plus rapide que Mbappe et Son : le duo Husanov et Haaland

Notre compatriote de 22 ans a réussi à atteindre lors de la première rencontre une vitesse de 36,5 kilomètres par heure. Fait intéressant, son coéquipier au Manchester City — l'attaquant de l'équipe nationale de Norvège Erling Haaland — a atteint le même score. Deux représentants d'un même club se partagent ainsi la deuxième place du classement FIFA.

Avec cette performance, Husanov a devancé les plus grandes stars du football mondial. Il a notamment été bien plus rapide que le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappe (35,1 km/h) et l'attaquant sud-coréen Son Heung-min (35,2 km/h). Seul l'Australien Jordan Bos (36,7 km/h) domine ce classement avec un léger avantage.

Coupe du Monde 2026 : TOP 10 des joueurs les plus rapides de la 1ère journée

Selon le rapport officiel de la FIFA, les indicateurs de vitesse de la première journée sont reflétés dans le tableau suivant :

Rang Nom du joueur Équipe nationale Vitesse maximale 1 Jordan Bos Australie 36,7 km/h 2-3 Erling Haaland Norvège 36,5 km/h 2-3 Abduqodir Husanov Ouzbékistan 36,5 km/h 4 Muhammad Toure Australie 35,8 km/h 5 Ryan Gravenberch Pays-Bas 35,6 km/h 6 Alan Mina Équateur 35,5 km/h 7-8 Son Heung-min Corée du Sud 35,2 km/h 7-8 Jed Spence Angleterre 35,2 km/h 9 Kylian Mbappe France 35,1 km/h 10 Pedro Neto Portugal 34,8 km/h

Le prochain test crucial

L'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera son deuxième match de phase de groupes le 23 juin à 22h00 (heure de Tachkent) contre l'équipe du Portugal. Après avoir montré des capacités physiques exceptionnelles et une vitesse record lors du premier tour, les supporters seront attentifs à la manière dont Husanov pourra stopper l'attaque portugaise menée par Cristiano Ronaldo.