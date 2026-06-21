Fin de l'aventure italienne pour Ashley Cole : l'ancienne star sur le départ

L'ancien défenseur légendaire de l'équipe d'Angleterre, d'Arsenal et de Chelsea, Ashley Cole, a connu un échec inattendu lors de ses débuts en tant qu'entraîneur en Italie. L'homme, qui dirigeait le club de Serie B Cesena, est sur le point de quitter son poste après seulement huit matchs. C'est ce qu'indique le prestigieux journal La Gazzetta dello Sport. Goal.com rapporte également.

Selon les informations, le contrat à court terme du technicien anglais de 45 ans expire le 30 juin et la direction du club a décidé de ne pas le prolonger. Cole avait pris la tête de l'équipe en mars pour remplacer Michele Mignani, mais sous sa direction, Cesena a manqué les play-offs, terminant la saison à la 11e place.

Opposition des supporters et résultats décevants

Dès son arrivée en Italie, Ashley Cole a été accueilli froidement par les supporters locaux. Alors que le départ de Mignani avait déjà suscité du mécontentement, la nomination d'un Anglais sans expérience a aggravé la situation. Des banderoles critiques telles que « Ashley Cole ? Non merci » sont même apparues au stade. Selon Goal.com, la nomination de Cole reposait davantage sur ses relations personnelles avec l'un des propriétaires du club, Mike Melby.

Les statistiques ne sont pas non plus en faveur de Cole : sur les 8 matchs qu'il a dirigés, l'équipe n'a remporté qu'une seule victoire. Trois nuls et quatre défaites ont épuisé la patience de la direction. Bien que des discussions sur une prolongation aient eu lieu initialement, l'ambiance dans le vestiaire et la pression populaire ont totalement annulé ces projets.

La recherche d'un nouvel entraîneur

Actuellement, le directeur sportif de Cesena, Andrea Mancini, s'efforce de trouver un candidat approprié. Le directeur général du club, Corrado Di Taranto, a souligné qu'ils ne se précipiteraient pas dans le choix de l'entraîneur et que chaque candidat serait examiné minutieusement. Parmi les candidats figurent des techniciens comme Emanuele Troise et Stefano Vecchi, expérimentés dans les divisions inférieures italiennes.

Pour Ashley Cole, cette expérience infructueuse a porté un coup sérieux à sa réputation d'entraîneur. On s'attend à ce que la légende de Chelsea reprenne un rôle d'adjoint pour perfectionner ses compétences ou tente sa chance dans d'autres ligues. L'environnement du football italien s'est avéré trop complexe pour ses débuts.