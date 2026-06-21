Le sélectionneur égyptien s'exprime sur les tensions avec Mohamed Salah

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte, Hossam Hassan, a démenti les rumeurs entourant le remplacement du capitaine Mohamed Salah lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La sortie de la star offensive à la 76e minute du match nul (1-1) contre la Belgique avait suscité diverses incompréhensions au sein du public. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Bien que Mohamed Salah ait délivré une passe décisive sur le but d'Emam Ashour, l'entraîneur a décidé de le remplacer par le jeune talent du FC Barcelone, Hamza Abdelkarim. Selon Goal.com, le remplacement du leader de l'équipe alors que le score était parity a alimenté les soupçons d'un conflit entre le coach et le joueur.

Hossam Hassan a clarifié la situation lors d'une conférence de presse avant le match crucial contre la Nouvelle-Zélande. Il a souligné que les 26 joueurs de la sélection ont les mêmes droits et que chaque décision est prise uniquement dans l'intérêt de l'équipe.

La vision de l'entraîneur sur la discipline et le professionnalisme

"Salah est l'un des joueurs les plus importants de notre effectif, mais les 26 joueurs avec lesquels je travaille sont tout aussi importants. Quiconque a travaillé avec moi sait que je traite les joueurs de manière professionnelle et que je n'ai pas de joueurs préférés", a affirmé Hassan.

Le sélectionneur a particulièrement salué la discipline et l'esprit d'équipe de Mohamed Salah. Selon lui, Mohamed Salah est un véritable modèle pour les autres joueurs, acceptant professionnellement toute décision, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Cela témoigne d'une atmosphère saine au sein de l'équipe nationale.

Hossam Hassan a déclaré que les agitations extérieures et les rumeurs entourant les stars sont courantes, mais qu'elles n'affectent pas l'unité de la sélection. Il a ajouté que Mohamed Salah est le joueur qui soutient le plus les décisions techniques de l'entraîneur et qu'il a confiance en l'obtention de résultats positifs lors des prochains matchs.

Pour rappel, Mohamed Salah a marqué 9 buts lors des éliminatoires, contribuant largement à la qualification de son équipe nationale pour la phase finale d'un grand tournoi pour la quatrième fois. Actuellement, l'Égypte ambitionne de remporter sa première victoire historique en Coupe du Monde.

La situation dans le groupe G est devenue tendue, tous les premiers matchs s'étant soldés par des nuls. L'Égypte entend s'imposer face à la Nouvelle-Zélande pour gagner des points précieux. L'entraîneur a souligné que cela est crucial non seulement pour le peuple égyptien, mais pour tout le football africain.