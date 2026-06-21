Xavi sur Lionel Messi : « Il est le Michael Jordan du football »

L'ancien entraîneur et milieu de terrain légendaire du FC Barcelone, Xavi, a partagé ses dernières réflexions admiratives sur son ancien coéquipier Lionel Messi. Le triplé de la star argentine face à l'Algérie lors de la Coupe du Monde 2026 a stupéfié le monde du football. Grâce à cette performance, Messi a battu le record du meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans un entretien accordé à The Athletic, Xavi a particulièrement salué la longévité de Messi. Selon lui, Lionel se situe au même niveau que la légende du basket-ball Michael Jordan en termes de statut dans le sport. « J'aime l'appeler le Michael Jordan du football. Personne ne lui arrive à la cheville. En maintenant le plus haut niveau pendant 20 ans, il a surpassé tous ses prédécesseurs », a déclaré Xavi.

Mentalité de vainqueur et condition physique

Bien que l'attaquant de l'Inter Miami ait 38 ans, ses instincts sur le terrain et sa soif de victoire continuent d'impressionner les experts. Xavi considère l'incapacité de Messi à accepter la défaite comme le secret de son succès. Selon lui, le corps de Leo semble avoir été créé spécifiquement pour le football et ses capacités physiques restent au sommet.

« J'ai envoyé un message à Leo après le match contre l'Algérie. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait était tout simplement aberrant, qu'on ne pouvait que rire en regardant son jeu. C'est de la folie pure ! Mais c'est Leo. Il apparaît toujours au moment opportun. Pour moi, il est inégalé et joue à un niveau presque inhumain », a ajouté la légende du FC Barcelone.

La vision du jeu

Xavi a également abordé les capacités intellectuelles de Messi durant le match. Il a expliqué que Leo fonctionne comme un « scanner » sur le terrain. Messi se déplace souvent lentement ou marche simplement, mais c'est précisément à ce moment-là qu'il analyse les espaces dans la défense adverse et le positionnement des milieux défensifs.

« Son premier but contre l'Algérie était typiquement dans le style de Messi. Quand Rodrigo De Paul a levé la tête, Leo était déjà au point optimal. Il a regardé autour de lui trois fois avant de recevoir le ballon. C'est l'un de ses secrets : il évalue constamment la situation et tout dessine dans sa tête. Sa compréhension du football est au sommet », a conclu Xavi.

Actuellement, Lionel Messi avance avec assurance avec l'équipe nationale d'Argentine pour défendre son titre mondial. Chaque match et chaque but marqué semblent mettre un point final aux débats sur le statut de « Greatest of All Time » (GOAT) dans l'histoire du football.