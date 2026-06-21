Gareth Bale : La mission principale de Mourinho au Real Madrid sera de gérer l'ego des stars

L'ancienne star du Real Madrid, Gareth Bale, a partagé son opinion sur les défis les plus urgents auxquels José Mourinho sera confronté à son retour dans l'équipe. Selon la légende galloise, dans un club aussi prestigieux, maintenir l'équilibre entre les grandes stars du vestiaire est plus important pour l'entraîneur que les consignes tactiques. Cette question devient primordiale alors que l'effectif regroupe des joueurs de classe mondiale tels que Kylian Mbappe, Vinicius Junior et Jude Bellingham. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Bale a souligné les particularités de l'entraînement dans des équipes du niveau du Real Madrid. Selon lui, au « Club Royal », il ne s'agit pas d'apprendre aux joueurs comment jouer, mais d'unir leurs caractères pour les intérêts de l'équipe. « C'est là le plus grand atout de Mourinho : il sait très bien comment travailler avec les stars dans les grands clubs et comment gérer leur ego », affirme l'ancien footballeur.

Le style particulier du Special One

Bien que José Mourinho soit connu pour son style strict et parfois conflictuel, Bale considère cela comme une stratégie calculée pour tirer le maximum des joueurs. Se remémorant son passage à Tottenham sous les ordres de Mourinho, l'ailier gallois a souligné que l'entraîneur sait trouver une approche individuelle pour chaque joueur. Parfois, il « pousse » le joueur en le critiquant via la presse, et d'autres fois, il restaure sa confiance en le soutenant.

Selon Bale, Mourinho connaît parfaitement l'environnement du Real Madrid et la dynamique interne du club. Cette expérience l'aidera sans aucun doute à souder le nouvel effectif des « Galactiques ». L'objectif principal de l'entraîneur est de s'assurer que chacune des stars sur le terrain ne se considère pas comme le protagoniste principal, mais serve la victoire collective.

Les problèmes du football moderne

Au cours de l'entretien, Gareth Bale n'a pas caché son inquiétude quant à l'évolution du football moderne. Selon lui, au cours des cinq dernières années, le football est devenu excessivement dépendant de la tactique, ce qui nuit à l'aspect spectaculaire du jeu. Le football ressemble désormais davantage à une partie d'échecs qu'à des attaques rapides comme au basket-ball.

Bale a expliqué la diminution de la compétence individuelle et de la créativité chez la jeune génération comme suit :

Les entraîneurs ne laissent plus aux joueurs la liberté de bouger sur le terrain ;

Des systèmes tactiques rigides remplacent le dribble et les décisions imprévisibles ;

Le rythme général et l'attractivité du jeu diminuent.

Néanmoins, l'ancien attaquant gallois a reconnu qu'il reste quelques joueurs capables d'enthousiasmer les supporters. Parmi eux, il a notamment cité Kylian Mbappe, Vinicius Junior et la jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal. Selon Bale, ce sont précisément ces joueurs qui ont besoin de liberté pour exprimer leur plein potentiel sous la direction d'entraîneurs expérimentés comme Mourinho.