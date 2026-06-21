Coupe du monde : les boxeurs ouzbeks remportent 12 médailles

La prestigieuse Coupe du monde de boxe s'est achevée à Guiyang, en Chine. Selon le service de presse de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, les représentants de notre pays ont participé avec succès à cette compétition et ont remporté un total de 12 médailles .

Classement par équipe : nos hommes sont encore premiers !

L'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan a une fois de plus prouvé qu'elle était inégalée dans le monde en s'emparant de la première place du classement par équipe. Dans le classement général incluant les résultats féminins, nos représentants se sont classés dans le top 3.

Classement par équipe masculine :

Ouzbékistan — 3 ors, 1 argent, 2 bronzes. Kazakhstan — 3 ors, 3 bronzes. France — 2 ors, 1 bronze.

Classement général (femmes et hommes) :

Découvrez nos vainqueurs et médaillés :

Liste complète des boxeurs ouzbeks ayant accédé au podium de la Coupe du monde :

Médailles d'or :

-60 kg — Abdumalik Xalokov

-80 kg — Javohir Ummataliyev

-90 kg — To‘rabek Xabibullayev

-57 kg — Nigina O‘ktamova

Médailles d'argent :

-50 kg — Asilbek Jalilov

-48 kg — Farzona Fozilova

+80 kg — Oltinoy Sotimboyeva

Médailles de bronze :

-85 kg — Akmaljon Isroilov

+90 kg — Arman Maxanov

-60 kg — Sitora Turdibekova

-75 kg — Aziza Zokirova